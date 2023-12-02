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Повзрослевший Кевин: звезда "Один дома" получил звезду на Аллее славы

Повзрослевший Кевин: звезда "Один дома" получил звезду на Аллее славы Фото: Getty Images
43-лений Маколей Калкин, который три десятилетия назад сыграл главную роль Кевина в новогодней истории "Один дома", получил наконец свою звезду на Аллее славы в Голливуде, сообщает Zakon.kz.

Церемония состоялась в пятницу, 1 декабря. Радость долгожданного признания с повзрослевшим Кевином разделила его экранная мама, актриса Кэтрин О'Хара, которая не смогла сдержать слез радости во время мероприятия, пишет People.


https://people.com/macaulay-culkin-appears-with-kids-at-hollywood-walk-of-fame-8409397

Фото: Getty Images


""Один дома" был, есть и всегда будет любимой мировой сенсацией… причина, по которой семьи во всем мире не могут пропустить год, не просмотрев и не полюбив " Один дома" вместе, – это Маколей Калкин", – высказалась растроганная Кэтрин О'Хара.

Долгожданное мероприятие с Калкиным разделили его супруга Бренда Сонг и двое их маленьких сыновей. Выступая с речью, Маколей Калкин отметил участие любимой в его жизни.

"Я хотел бы поблагодарить Бренду. Ты – абсолютно все.Ты лучший человек, которого я когда-либо знал, а после рождения двух наших мальчиков ты стала одним из трех моих любимых людей", – сказал актер.

Ранее стало известно, что полнометражный фильм о девушке-наезднице, победившей в скачках мужчин, снимет голливудская кинокомпания. Съемки пройдут в Казахстане и США.

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