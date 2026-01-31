#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
501.02
597.27
6.59
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
501.02
597.27
6.59
Культура и шоу-бизнес

Почившая Кэтрин О'Хара была носителем редкого заболевания

Актриса Кэтрин О'Хара, фото - Новости Zakon.kz от 01.02.2026 02:59 Фото: Instagram/catherineoharas
30 января стало известно о смерти актрисы Кэтрин О'Хары. Она скончалась в возрасте 71 года в "тяжелом состоянии", находясь в больнице, сообщает Zakon.kz.

По данным People, несмотря на то, что причина ее смерти пока не подтверждена, канадская актриса, знаменитая по ролям в фильмах "Битлджус" и "Один дома", до этого делилась, что родилась с редким генетическим заболеванием, при котором ее сердце расположено на противоположной стороне грудной клетки.

Это явление называется situs inversus – при этой особенности все органы грудной клетки и брюшной полости находятся зеркально противоположно обычной анатомии.

По общей статистике, носителями такой анатомии является 1 из 10 000 человек. При этом нет доказательств, что situs inversus стал причиной ее смерти.

Большинство людей даже не подозревают, что их органы расположены иначе, так как это не вызывает никаких симптомов, требующих лечения. Данное состояние безвредно, но иногда связано с другими осложнениями.

В 2020 году О'Хара рассказала, что узнала о своей особенности более 20 лет назад. Тогда ее младший ребенок ходил в детский сад, и она сделала рентген грудной клетки, чтобы провериться на туберкулез.

"Когда врач сказал нам, что мое сердце расположено справа, а органы перевернуты, мой муж тут же ответил: "Нет, у нее голова перевернута", – сказала актриса со смехом.

Ранее мы писали о том, что умер сценарист популярных российских сериалов Дмитрий Филиппов.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Умерла звезда фильма "Один дома" Кэтрин О’Хара
23:36, 30 января 2026
Умерла звезда фильма "Один дома" Кэтрин О’Хара
"Один дома": Маколей Калкин простился со своей экранной мамой
04:40, 31 января 2026
"Один дома": Маколей Калкин простился со своей экранной мамой
В Астане жених порезал имама после обряда никах
19:37, 15 марта 2023
В Астане жених порезал имама после обряда никах
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Ислам Чесноков вновь не попал в заявку "Хартса" на матч чемпионата Шотландии
04:17, 01 февраля 2026
Ислам Чесноков вновь не попал в заявку "Хартса" на матч чемпионата Шотландии
Геннадий Головкин поздравил Елену Рыбакину с победой на Australian Open
03:46, 01 февраля 2026
Геннадий Головкин поздравил Елену Рыбакину с победой на Australian Open
Проживавший в Казахстане боксёр потерпел первое поражение в карьере и лишился титула IBF
03:12, 01 февраля 2026
Проживавший в Казахстане боксёр потерпел первое поражение в карьере и лишился титула IBF
Рыбакина рассказала о сомнениях: Думала, что больше никогда не возьму титул "Большого шлема"
02:45, 01 февраля 2026
Рыбакина рассказала о сомнениях: Думала, что больше никогда не возьму титул "Большого шлема"
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: