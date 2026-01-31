Почившая Кэтрин О'Хара была носителем редкого заболевания

30 января стало известно о смерти актрисы Кэтрин О'Хары. Она скончалась в возрасте 71 года в "тяжелом состоянии", находясь в больнице, сообщает Zakon.kz.

По данным People, несмотря на то, что причина ее смерти пока не подтверждена, канадская актриса, знаменитая по ролям в фильмах "Битлджус" и "Один дома", до этого делилась, что родилась с редким генетическим заболеванием, при котором ее сердце расположено на противоположной стороне грудной клетки.

Это явление называется situs inversus – при этой особенности все органы грудной клетки и брюшной полости находятся зеркально противоположно обычной анатомии.

По общей статистике, носителями такой анатомии является 1 из 10 000 человек. При этом нет доказательств, что situs inversus стал причиной ее смерти.

Большинство людей даже не подозревают, что их органы расположены иначе, так как это не вызывает никаких симптомов, требующих лечения. Данное состояние безвредно, но иногда связано с другими осложнениями.

В 2020 году О'Хара рассказала, что узнала о своей особенности более 20 лет назад. Тогда ее младший ребенок ходил в детский сад, и она сделала рентген грудной клетки, чтобы провериться на туберкулез.

"Когда врач сказал нам, что мое сердце расположено справа, а органы перевернуты, мой муж тут же ответил: "Нет, у нее голова перевернута", – сказала актриса со смехом.

