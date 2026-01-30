#Казахстан в сравнении
Культура и шоу-бизнес

Умерла звезда фильма "Один дома" Кэтрин О’Хара

умерла Кэтрин О’Хара, фото - Новости Zakon.kz от 30.01.2026 23:36 Фото: wikipedia/Кэтрин О’Хара
В возрасте 71 года умерла канадо-американская актриса, сценарист и режиссер Кэтрин О’Хара, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Sun, причина смерти пока не разглашается.

Отмечается, что Кэтрин пропустила церемонию вручения премии "Золотой глобус" 11 января, несмотря на номинацию на лучшую женскую роль второго плана за роль в сериале Apple+ "Студия". О ее номинации было объявлено в декабре, но причина ее отсутствия на церемонии оставалась неясной.

Фанаты артистки считали ее "абсолютным гением на протяжении всей своей карьеры".

Признанная икона комедии, чей путь начался в скетч-шоу SCTV, приняла участие в 30 работах в кино, на телевидении и в озвучке. Однако широкому зрителю О’Хара запомнилась как мама из первых двух фильмов "Один дома".

Ранее сообщалось, что умер актер из "Реальных пацанов" и "Полицейского с Рублевки" Андрей Бур.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
