Культура и шоу-бизнес

Умер сценарист популярных российских сериалов Дмитрий Филиппов

умер Дмитрий Филиппов, фото - Новости Zakon.kz от 31.01.2026 22:49 Фото: kino-teatr.ru/Дмитрий Филиппов
В возрасте 60 лет умер известный российский сценарист, специализировавшийся на криминальных сериалах Дмитрий Филиппов, сообщает Zakon.kz.

Как пишут СМИ, смерть наступила после борьбы с онкологическим заболеванием.

"Только что сообщили, умер сценарист Дима Филиппов. Мне посчастливилось работать с ним над третьим сезоном "Тверской". Очень креативный, добрый и интересный человек. К глубокому несчастью, теперь с приставкой – был", – написал писатель и сценарист Дмитрий Дашко в Telegram.

Дмитрий Филиппов родился в 1963 году в Ленинграде. Был автором и соавтором сценариев ряда криминальных сериалов. В его фильмографии сериалы: "Ментовские войны", "Тверская", "Лихач", "Такая работа", "Ковбои" и другие. Всего он принял участие в создании около 15 телевизионных проектов.

Ранее сообщалось, что умерла звезда фильма "Один дома" Кэтрин О’Хара.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
