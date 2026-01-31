Умер сценарист популярных российских сериалов Дмитрий Филиппов

В возрасте 60 лет умер известный российский сценарист, специализировавшийся на криминальных сериалах Дмитрий Филиппов, сообщает Zakon.kz.

Как пишут СМИ, смерть наступила после борьбы с онкологическим заболеванием.

"Только что сообщили, умер сценарист Дима Филиппов. Мне посчастливилось работать с ним над третьим сезоном "Тверской". Очень креативный, добрый и интересный человек. К глубокому несчастью, теперь с приставкой – был", – написал писатель и сценарист Дмитрий Дашко в Telegram.

Дмитрий Филиппов родился в 1963 году в Ленинграде. Был автором и соавтором сценариев ряда криминальных сериалов. В его фильмографии сериалы: "Ментовские войны", "Тверская", "Лихач", "Такая работа", "Ковбои" и другие. Всего он принял участие в создании около 15 телевизионных проектов.

