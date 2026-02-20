#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
489.17
576.63
6.38
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
489.17
576.63
6.38
Культура и шоу-бизнес

26-летняя дочь Дмитрия Маликова показала, где и как встретила свой день рождения

блогер Стефания Маликова, певец Дмитрий Маликов, фото - Новости Zakon.kz от 20.02.2026 11:11 Фото: Instagram/steshamalikova
13 февраля 2026 года российской блогерше и создательнице собственного бренда одежды Стефании Маликовой исполнилось 26 лет. Кадрами того, где и как она встретила свой новый возраст, бизнесвумен поделилась спустя неделю, сообщает Zakon.kz.

Так, 19 февраля наследница известного российского певца Дмитрия Маликова опубликовала красочные кадры фотосессии с роскошного курорта в Дубае.

"Так начиналось мое утро 13 февраля. Кажется, курс на 26-й выбран мощный", – подписала Стефания снимки, сделанные в день ее рождения.

Подписчики осыпали дочь Маликова комплиментами, отметив ее естественную красоту и изящную фигуру:

  • "Огонь".
  • "Как же красиво".
  • "Твоя прайм-эра".
  • "Легкость во всем".
  • "Шикарная девушка".
  • "Красивая! Классная!"
  • "Господи, ну самая-самая".
  • "Какие нереальные кадры".
  • "Сколько сил вложено в фигуру".
  • "Стеша, ты просто очаровательна!"
  • "Естественно, женственно, красиво".

Чуть ранее Стефания показала шикарные букеты, которые получила на 26-летие.

Также Маликова делилась кадрами с празднования личного праздника в одном из московских ресторанов.

Судя по публикациям Стефании, свой личный праздник она встретила на отдыхе в Дубае, а отметила его по возвращении домой.

Знаменитый отец поздравил свою дочь трогательным видео.

"Я не заметил, как это случилось: ты выросла так быстро! Стешенька, ты для меня всегда была, есть и будешь моей маленькой принцессой! Мое сокровище! Моя доченька! Моя гордость! Не помню, говорил ли я это тебе именно так, но сегодня хочу написать, чтобы знали все: Я восхищен и горжусь тем, какой ты талантливый, умный, красивый, добрый, честный и гармоничный человек. С тобой я учусь быть … самим собой! Для меня честь быть твоим отцом. Мы с мамой тебя очень любим. С днем рождения!" – написал Дмитрий Маликов, обращаясь к наследнице.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 20.02.2026 11:11
"Я заплакала": видео дочери Дмитрия Маликова взорвало соцсети

В декабре 2025 года Стефания Маликова поделилась кадрами с тренировок, после чего нарвалась на хейт.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
24-летняя дочь Дмитрия Маликова обратилась к поклонникам перед важным праздником
10:56, 11 февраля 2025
24-летняя дочь Дмитрия Маликова обратилась к поклонникам перед важным праздником
24-летняя дочь Дмитрия Маликова опубликовала редкие семейные фото и видео
15:46, 31 декабря 2024
24-летняя дочь Дмитрия Маликова опубликовала редкие семейные фото и видео
Дочь Дмитрия Маликова трогательно обратилась к отцу в честь важной даты
13:48, 30 января 2025
Дочь Дмитрия Маликова трогательно обратилась к отцу в честь важной даты
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Превью матча "Барыс" – "Шанхайские Драконы" в КХЛ
11:22, Сегодня
Превью матча "Барыс" – "Шанхайские Драконы" в КХЛ
Магомед Анкалаев раскрыл "страшную" правду после поражения нокаутом от чемпиона UFC
11:00, Сегодня
Магомед Анкалаев раскрыл "страшную" правду после поражения нокаутом от чемпиона UFC
"Русские так не умеют": олимпийский чемпион объяснил причины поражения Петросян на ОИ
10:40, Сегодня
"Русские так не умеют": олимпийский чемпион объяснил причины поражения Петросян на ОИ
Казахстан опубликовал заявку на "малый чемпионат мира" по боксу
10:22, Сегодня
Казахстан опубликовал заявку на "малый чемпионат мира" по боксу
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: