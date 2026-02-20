26-летняя дочь Дмитрия Маликова показала, где и как встретила свой день рождения

13 февраля 2026 года российской блогерше и создательнице собственного бренда одежды Стефании Маликовой исполнилось 26 лет. Кадрами того, где и как она встретила свой новый возраст, бизнесвумен поделилась спустя неделю, сообщает Zakon.kz.

Так, 19 февраля наследница известного российского певца Дмитрия Маликова опубликовала красочные кадры фотосессии с роскошного курорта в Дубае.

"Так начиналось мое утро 13 февраля. Кажется, курс на 26-й выбран мощный", – подписала Стефания снимки, сделанные в день ее рождения.

Подписчики осыпали дочь Маликова комплиментами, отметив ее естественную красоту и изящную фигуру:

"Огонь".

"Как же красиво".

"Твоя прайм-эра".

"Легкость во всем".

"Шикарная девушка".

"Красивая! Классная!"

"Господи, ну самая-самая".

"Какие нереальные кадры".

"Сколько сил вложено в фигуру".

"Стеша, ты просто очаровательна!"

"Естественно, женственно, красиво".

Чуть ранее Стефания показала шикарные букеты, которые получила на 26-летие.

Также Маликова делилась кадрами с празднования личного праздника в одном из московских ресторанов.

Судя по публикациям Стефании, свой личный праздник она встретила на отдыхе в Дубае, а отметила его по возвращении домой.

Знаменитый отец поздравил свою дочь трогательным видео.

"Я не заметил, как это случилось: ты выросла так быстро! Стешенька, ты для меня всегда была, есть и будешь моей маленькой принцессой! Мое сокровище! Моя доченька! Моя гордость! Не помню, говорил ли я это тебе именно так, но сегодня хочу написать, чтобы знали все: Я восхищен и горжусь тем, какой ты талантливый, умный, красивый, добрый, честный и гармоничный человек. С тобой я учусь быть … самим собой! Для меня честь быть твоим отцом. Мы с мамой тебя очень любим. С днем рождения!" – написал Дмитрий Маликов, обращаясь к наследнице.

