26-летняя дочь Дмитрия Маликова показала, где и как встретила свой день рождения
Так, 19 февраля наследница известного российского певца Дмитрия Маликова опубликовала красочные кадры фотосессии с роскошного курорта в Дубае.
"Так начиналось мое утро 13 февраля. Кажется, курс на 26-й выбран мощный", – подписала Стефания снимки, сделанные в день ее рождения.
Подписчики осыпали дочь Маликова комплиментами, отметив ее естественную красоту и изящную фигуру:
- "Огонь".
- "Как же красиво".
- "Твоя прайм-эра".
- "Легкость во всем".
- "Шикарная девушка".
- "Красивая! Классная!"
- "Господи, ну самая-самая".
- "Какие нереальные кадры".
- "Сколько сил вложено в фигуру".
- "Стеша, ты просто очаровательна!"
- "Естественно, женственно, красиво".
Чуть ранее Стефания показала шикарные букеты, которые получила на 26-летие.
Также Маликова делилась кадрами с празднования личного праздника в одном из московских ресторанов.
Судя по публикациям Стефании, свой личный праздник она встретила на отдыхе в Дубае, а отметила его по возвращении домой.
Знаменитый отец поздравил свою дочь трогательным видео.
"Я не заметил, как это случилось: ты выросла так быстро! Стешенька, ты для меня всегда была, есть и будешь моей маленькой принцессой! Мое сокровище! Моя доченька! Моя гордость! Не помню, говорил ли я это тебе именно так, но сегодня хочу написать, чтобы знали все: Я восхищен и горжусь тем, какой ты талантливый, умный, красивый, добрый, честный и гармоничный человек. С тобой я учусь быть … самим собой! Для меня честь быть твоим отцом. Мы с мамой тебя очень любим. С днем рождения!" – написал Дмитрий Маликов, обращаясь к наследнице.
