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Мир

Умер оскароносный режиссер и сценарист Бертран Блие, снимавший Жерара Депардье

умер Бертран Блие, фото - Новости Zakon.kz от 21.01.2025 21:28 Фото: wikipedia.org
В возрасте 85 лет умер известный французский режиссер и сценарист Бертран Блие, сообщает Zakon.kz.

По данным телеканала France 24, оскароносный автор всемирно известных картин "Вальсирующие" (Les valseuses, 1974) и "Приготовьте ваши носовые платки" (Préparez vos mouchoirs, 1977) скончался 20 января.

"Режиссер мирно скончался в понедельник вечером у себя дома в Париже в окружении жены и детей", – говорится в сообщении.

Фильм "Вальсирующие", основанный на одноименном романе самого Блие, стал культовой классикой и первым из девяти фильмов с Жераром Депардье, которого режиссер позже описывал как "любимого актера, брата по кинематографу, альтер эго". За другую свою популярную картину – "Приготовьте ваши носовые платки" – Блие получил "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".

За свою карьеру Блие выступил сценаристом 24 картин и снял порядка 20 фильмов. Ранее сообщалось, что умер известный канадский аниматор Роберт Верралл.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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