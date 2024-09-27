Стало известно, куда в первую очередь направился Токаев, прибыв в Туркестан
По данным пресс-службы Акорды, глава государства почтил память значимого для всего тюркского мира поэта, мыслителя и духовного учителя Ходжи Ахмеда Яссауи и других известных исторических личностей, захороненных в мавзолее.
Фото: akorda.kz
Кроме того, Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о комплексных научно-исследовательских работах, проводимых в мавзолее, включенном в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Материал по теме
Еще 27 сентября 2022 года президент поручил присвоить Туркестану статус духовной и исторической столицы. А уже 16 сентября 2024 года проект закона "Об особом статусе города Туркестана" представили в Мажилисе.
25 сентября 2024 года стало известно, что постановлением правительства мавзолей Ходжи Ахмеда Яссауи переведен под государственную охрану. Соответствующее постановление подписал премьер-министр страны Олжас Бектенов.
Мавзолей Ходжи Ахмеда Яссауи – это первый казахстанский объект, внесенный в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Он относится к уникальным памятникам средневекового зодчества.