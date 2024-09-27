Стало известно, куда в первую очередь направился Токаев, прибыв в Туркестан

Рабочий визит президента Касым-Жомарта Токаева в Туркестанскую область начался с посещения мавзолея Ходжи Ахмеда Яссауи, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Акорды, глава государства почтил память значимого для всего тюркского мира поэта, мыслителя и духовного учителя Ходжи Ахмеда Яссауи и других известных исторических личностей, захороненных в мавзолее.

Фото: akorda.kz

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о комплексных научно-исследовательских работах, проводимых в мавзолее, включенном в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

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Еще 27 сентября 2022 года президент поручил присвоить Туркестану статус духовной и исторической столицы. А уже 16 сентября 2024 года проект закона "Об особом статусе города Туркестана" представили в Мажилисе.

25 сентября 2024 года стало известно, что постановлением правительства мавзолей Ходжи Ахмеда Яссауи переведен под государственную охрану. Соответствующее постановление подписал премьер-министр страны Олжас Бектенов.

Мавзолей Ходжи Ахмеда Яссауи – это первый казахстанский объект, внесенный в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Он относится к уникальным памятникам средневекового зодчества.