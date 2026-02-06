Свои костюмы и музыкальные инструменты покажет Димаш Кудайберген в музее Алматы
Фото: instagram/kudaibergenov.dimash
В музее Алматы представят больше 70 экспонатов из личной коллекции Димаша Кудайбергена. В мероприятии артист намерен участвовать лично и покажет посетителям свою домбру, на которой играл в детстве, сообщает Zakon.kz.
18 февраля 2026 года в 15:00 в Музее народных музыкальных инструментов им. Ыхласа состоится торжественное открытие выставки "Димаш: бір дауыс – мың ел", на которой будут представлены музыкальные инструменты из личной коллекции артиста.
"Цель выставки – популяризация творчества талантливой личности, объединяющей народы через искусство, укрепление дружбы между государствами, а также предоставление поклонникам возможности ближе познакомиться с личными вещами артиста. Экспозиция знакомит посетителей с достижениями певца на международном уровне и направлена на широкую популяризацию значимости национальных музыкальных инструментов".Музей народных музыкальных инструментов им. Ыхласа
В музее рассказали, что на выставке представят более 70 экспонатов из личной коллекции Димаша Кудайбергена:
- традиционный якутский инструмент чөмчөө уус, побывавший в космосе во время международной 30/31 космической экспедиции в 2011-2012 годах;
- сценический костюм, специально созданный для Димаша Кудайбергена личным стилистом Майкла Джексона Гоко Залди;
- пан-флейта, подаренная всемирно известным румынским виртуозом Георге Замфиром;
- баян, переданный артисту в качестве семейной реликвии его дедушкой, и так далее.
На мероприятии артист передаст в фонд Музея народных музыкальных инструментов им. Ыхласа свою личную домбру, на которой играл с детства.
Всемирно известный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген ранее пообещал лично встретиться с одним из поклонников и рассказал, что нужно сделать, чтобы это произошло.
