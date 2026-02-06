#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
495.1
583.72
6.46
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
495.1
583.72
6.46
Культура и шоу-бизнес

Свои костюмы и музыкальные инструменты покажет Димаш Кудайберген в музее Алматы

Свои костюмы и музыкальные инструменты покажет Димаш Кудайберген в музее Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 06.02.2026 14:20 Фото: instagram/kudaibergenov.dimash
В музее Алматы представят больше 70 экспонатов из личной коллекции Димаша Кудайбергена. В мероприятии артист намерен участвовать лично и покажет посетителям свою домбру, на которой играл в детстве, сообщает Zakon.kz.

18 февраля 2026 года в 15:00 в Музее народных музыкальных инструментов им. Ыхласа состоится торжественное открытие выставки "Димаш: бір дауыс – мың ел", на которой будут представлены музыкальные инструменты из личной коллекции артиста.

"Цель выставки – популяризация творчества талантливой личности, объединяющей народы через искусство, укрепление дружбы между государствами, а также предоставление поклонникам возможности ближе познакомиться с личными вещами артиста. Экспозиция знакомит посетителей с достижениями певца на международном уровне и направлена на широкую популяризацию значимости национальных музыкальных инструментов".Музей народных музыкальных инструментов им. Ыхласа

В музее рассказали, что на выставке представят более 70 экспонатов из личной коллекции Димаша Кудайбергена:

  • традиционный якутский инструмент чөмчөө уус, побывавший в космосе во время международной 30/31 космической экспедиции в 2011-2012 годах;
  • сценический костюм, специально созданный для Димаша Кудайбергена личным стилистом Майкла Джексона Гоко Залди;
  • пан-флейта, подаренная всемирно известным румынским виртуозом Георге Замфиром;
  • баян, переданный артисту в качестве семейной реликвии его дедушкой, и так далее.

На мероприятии артист передаст в фонд Музея народных музыкальных инструментов им. Ыхласа свою личную домбру, на которой играл с детства.

Всемирно известный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген ранее пообещал лично встретиться с одним из поклонников и рассказал, что нужно сделать, чтобы это произошло.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
Читайте также
Участник трио Ay Yola передал свой музыкальный инструмент в музей
07:50, 28 сентября 2025
Участник трио Ay Yola передал свой музыкальный инструмент в музей
Димаш Кудайберген выступит в Алматы
05:55, 11 октября 2024
Димаш Кудайберген выступит в Алматы
Димаш Кудайберген познакомил американских коллег с национальными инструментами Казахстана
09:40, 22 февраля 2023
Димаш Кудайберген познакомил американских коллег с национальными инструментами Казахстана
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Топовый боец пообещал наказать Нурмагомедова в бою за титул
14:27, Сегодня
Топовый боец пообещал наказать Нурмагомедова в бою за титул
В России пророчат успех Нуралы Алипа в "Зените"
14:10, Сегодня
В России пророчат успех Нуралы Алипа в "Зените"
Две представительницы Казахстана вышли в финал чемпионата Азии
13:47, Сегодня
Две представительницы Казахстана вышли в финал чемпионата Азии
Дагестанский казах назвал лучших бойцов UFC всех времён
13:33, Сегодня
Дагестанский казах назвал лучших бойцов UFC всех времён
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: