Димаш Кудайберген выступит в Алматы

15 октября в Алматы выступит Димаш Кудайберген, сообщает Zakon.kz.

Выступление артиста запланировано в рамках международного турнира по теннису среди мужчин профессионалов. Об этом передает пресс-служба Федерация тенниса Казахстана на своей странице в Instagram.

При этом Димаш выступит только на церемонии открытия.

"Выступление могут посетить только обладатели билетов вечерней сессии", – говорится в сообщении.

В целом подготовка к АТР-250 Almaty Open идет полным ходом и выходит на финишную прямую.

