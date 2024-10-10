Димаш Кудайберген выступит в Алматы
Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
15 октября в Алматы выступит Димаш Кудайберген, сообщает Zakon.kz.
Выступление артиста запланировано в рамках международного турнира по теннису среди мужчин профессионалов. Об этом передает пресс-служба Федерация тенниса Казахстана на своей странице в Instagram.
При этом Димаш выступит только на церемонии открытия.
"Выступление могут посетить только обладатели билетов вечерней сессии", – говорится в сообщении.
В целом подготовка к АТР-250 Almaty Open идет полным ходом и выходит на финишную прямую.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript