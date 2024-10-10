Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Димаш Кудайберген выступит в Алматы

Алматы, вид на город Алматы, осень, горы , фото - Новости Zakon.kz от 11.10.2024 04:00 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
15 октября в Алматы выступит Димаш Кудайберген, сообщает Zakon.kz.

Выступление артиста запланировано в рамках международного турнира по теннису среди мужчин профессионалов. Об этом передает пресс-служба Федерация тенниса Казахстана на своей странице в Instagram.

При этом Димаш выступит только на церемонии открытия.

"Выступление могут посетить только обладатели билетов вечерней сессии", – говорится в сообщении.

В целом подготовка к АТР-250 Almaty Open идет полным ходом и выходит на финишную прямую.

Читайте также

Нобелевская премия
Феминистки ликуют: женщина получила Нобелевскую премию 2024 года
Семей
Полярное сияние увидели в небе жители Семея и Караганды
зарыбление
Область Абай восстанавливает экосистему Иртыша: выпущено более 100 тысяч осетров
Алия Абди
Кудайберген Димаш Алматы Казахстан 2024 год Хорошие новости Теннис Музыка
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Казахстанский школьник изобрел уникальную кепку
Уникальную кепку создал казахстанский школьник
штормовое предупреждение
Дождь, метель и гололед: в Казахстане на пятницу объявили штормовое предупреждение
Тренды в одежде осенью 2024 года
Главные тренды в одежде осенью-2024
Метель, снег, снегопад, зима, ветер, Астана зимой, холод, мороз, заморозки
Морозы и метели накроют Казахстан: в Астане и 13 областях объявлены штормовые предупреждения
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: