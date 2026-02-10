Миньоны покоряют Голливуд в новом фильме
Фото: Х/Minions
1 июля выходит третья часть "Миньонов", сообщает Zakon.kz.
9 февраля на "Супербоуле" студия Illumination показала трейлер третьей части "Миньонов". Фильм получил название "Миньоны и монстры".
looking trouble right in the eye. Minions & Monsters, only in theaters July 1. pic.twitter.com/QdO6VPi8zh— Minions (@Minions) February 9, 2026
Судя по сюжету, на этот раз миньоны решают покорить Голливуд и стать кинозвездами, но все пойдет не по плану. Новое изобретение Доктора Нефарио выходит из-под контроля, запуская цепную реакцию катастрофических, но крайне веселых последствий в их фирменном анархичном стиле.
