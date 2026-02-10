#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
494.75
586.77
6.38
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
494.75
586.77
6.38
Культура и шоу-бизнес

Миньоны покоряют Голливуд в новом фильме

Продолжение миньонов выйдет 1 июля, фото - Новости Zakon.kz от 10.02.2026 08:45 Фото: Х/Minions
1 июля выходит третья часть "Миньонов", сообщает Zakon.kz.

9 февраля на "Супербоуле" студия Illumination показала трейлер третьей части "Миньонов". Фильм получил название "Миньоны и монстры".

Судя по сюжету, на этот раз миньоны решают покорить Голливуд и стать кинозвездами, но все пойдет не по плану. Новое изобретение Доктора Нефарио выходит из-под контроля, запуская цепную реакцию катастрофических, но крайне веселых последствий в их фирменном анархичном стиле.

Тем временем официальные постеры фильма "Дьявол носит Prada" вызвали споры в соцсетях.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
"Миньоны" оставили зрителей без "Шрека 5" еще на полгода
16:53, 11 января 2025
"Миньоны" оставили зрителей без "Шрека 5" еще на полгода
Съемки "Дэдпул-3" остановили из-за забастовки в Голливуде
07:17, 15 июля 2023
Съемки "Дэдпул-3" остановили из-за забастовки в Голливуде
Вышел трейлер финального фильма "Аббатство Даунтон"
08:31, 02 июля 2025
Вышел трейлер финального фильма "Аббатство Даунтон"
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Появились неприятные новости об "Атырау"
08:57, Сегодня
Появились неприятные новости об "Атырау"
Клуб КПЛ подписал белорусского защитника
08:38, Сегодня
Клуб КПЛ подписал белорусского защитника
Казахстанский форвард стал победителем чемпионата в Испании
08:19, Сегодня
Казахстанский форвард стал победителем чемпионата в Испании
"Искали деньги": первый тренер Рыбакиной высказалась о переходе Елены в Казахстан
07:51, Сегодня
"Искали деньги": первый тренер Рыбакиной высказалась о переходе Елены в Казахстан
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: