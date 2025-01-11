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Культура и шоу-бизнес

"Миньоны" оставили зрителей без "Шрека 5" еще на полгода

Шрек, мультфильм, фото - Новости Zakon.kz от 11.01.2025 16:53 Фото: Instagram/shrek
Премьеру анимационного фильма "Шрек 5" перенесли на шесть месяцев – с 1 июля на 23 декабря 2026 года, сообщает Zakon.kz.

По информации Deadline, вместо "Шрека" Universal Pictures покажет третью часть мультфильма "Миньоны", который до этого планировали выпустить только в июне 2027 года.

"Миньонов 3" решили показать зрителю сильно раньше из-за популярности франшизы: выпущенный в конце июня 2024 года мультфильм "Гадкий я 4" собрал в мировом прокате 230 млн долларов США за первый уик-энд.

Также студия Illumination перенесла дату выхода своего пока еще безымянного мультфильма с 19 марта 2027 на 30 июня 2027 года.

Выход "Шрека 5" приурочен к 25-летию студии DreamWorks Animation. Ранее сообщалось, что Майк Майерс, Эдди Мерфи и Кэмерон Диас вернутся к ролям Шрека, Осла и Фионы. Режиссерами станут ветераны франшизы "Шрек" Уолт Дорн и Конрад Вернон.

Андрей Дюсупов
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