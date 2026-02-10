Токаев оценил проект новой Конституции

Фото: akorda.kz

10 февраля 2026 года на расширенном заседании правительства президент высказался о проекте новой Конституции, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что уже состоялось 10 заседаний Конституционной комиссии. "Учитывая огромное количество поправок, члены Комиссии пришли к единому мнению, что масштаб изменений требует уже не фрагментарного подхода, а принятия новой Конституции. В результате в январе был обнародован первый проект нового Основного закона. Радует, что эта инициатива вызвала большой отклик в нашем обществе", – сказал глава государства. По его словам, казахстанцы всесторонне обсуждают разные положения представленного проекта Конституции. "Одна из главных задач проводимого мною политического курса как раз и состоит в повышении активности и политической культуры общества. Убежден, что такие важные принципы, как "разные мнения – единая нация", "плюрализму – да, радикализму – нет", будут и дальше способствовать развитию общественного диалога и устойчивому прогрессу страны. Но уже сейчас можно с уверенностью заявить, что представленный проект Основного закона является концептуально новым документом, который четко фиксирует качественно новый уровень развития нашего государства", – резюмировал Токаев. Накануне, 9 февраля, политолог Марат Шибутов заявил о готовности проекта Основного закона для вынесения на всенародное голосование.

