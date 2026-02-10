#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+10°
$
494.75
586.77
6.38
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+10°
$
494.75
586.77
6.38
Общество

Токаев оценил проект новой Конституции

Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства , фото - Новости Zakon.kz от 10.02.2026 11:25 Фото: akorda.kz
10 февраля 2026 года на расширенном заседании правительства президент высказался о проекте новой Конституции, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что уже состоялось 10 заседаний Конституционной комиссии.

"Учитывая огромное количество поправок, члены Комиссии пришли к единому мнению, что масштаб изменений требует уже не фрагментарного подхода, а принятия новой Конституции. В результате в январе был обнародован первый проект нового Основного закона. Радует, что эта инициатива вызвала большой отклик в нашем обществе", – сказал глава государства.

По его словам, казахстанцы всесторонне обсуждают разные положения представленного проекта Конституции.

"Одна из главных задач проводимого мною политического курса как раз и состоит в повышении активности и политической культуры общества. Убежден, что такие важные принципы, как "разные мнения – единая нация", "плюрализму – да, радикализму – нет", будут и дальше способствовать развитию общественного диалога и устойчивому прогрессу страны. Но уже сейчас можно с уверенностью заявить, что представленный проект Основного закона является концептуально новым документом, который четко фиксирует качественно новый уровень развития нашего государства", – резюмировал Токаев.

Накануне, 9 февраля, политолог Марат Шибутов заявил о готовности проекта Основного закона для вынесения на всенародное голосование.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
В Казахстане презентовали проект новой Конституции
16:18, 30 января 2026
В Казахстане презентовали проект новой Конституции
Проект новой Конституции предложили вынести на референдум
17:38, 05 февраля 2026
Проект новой Конституции предложили вынести на референдум
О привлечении средств ЕНПФ на крупные проекты высказался Токаев
13:12, 28 января 2025
О привлечении средств ЕНПФ на крупные проекты высказался Токаев
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Джейк Пол поцеловал чемпионку Олимпиады после олимпийского рекорда и провала Казахстана
11:04, Сегодня
Джейк Пол поцеловал чемпионку Олимпиады после олимпийского рекорда и провала Казахстана
Новоиспечённый бразильский защитник "Кайрата" оценил свой переход в команду
10:51, Сегодня
Новоиспечённый бразильский защитник "Кайрата" оценил свой переход в команду
"Мы никогда не брали очень дорогих футболистов": хозяин "Кайрата" о Нани в "Актобе"
10:38, Сегодня
"Мы никогда не брали очень дорогих футболистов": хозяин "Кайрата" о Нани в "Актобе"
Как выглядит турнирная таблица ЧРК по хоккею перед возобновлением матчей после паузы
10:22, Сегодня
Как выглядит турнирная таблица ЧРК по хоккею перед возобновлением матчей после паузы
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: