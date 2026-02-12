#Казахстан в сравнении
Культура и шоу-бизнес

Международный телепроект, снятый в Туркестане, набрал более 100 млн просмотров

Съемки музыкального шоу Voice Beyond Horizon, фото - Новости Zakon.kz от 12.02.2026 14:37 Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области
В прошлом году в Туркестанской области начались съемки международного музыкального шоу "Voice Beyond Horizon", исполнительным продюсером которого является известный певец Димаш Кудайберген.

Наряду с Казахстаном в проекте принимают участие певцы из Китая, Кыргызстана, Италии, Малайзии и Сербии. Они проводили съемки на главных культурно-туристических объектах региона. Артисты из разных стран оцениваются международными экспертами. "Voice Beyond Horizon" – совместный проект Димаша Кудайбергена и китайского медиахолдинга "Hunan Broadcasting System". Эту инициативу поддерживают Министерство туризма и спорта Казахстана, Министерство культуры и информации, Национальная компания "Kazakh Tourism" и местные исполнительные органы.

Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области

По данным китайского телеканала "Hunan TV", международный телепроект, снятый в городе Туркестане, за сутки набрал 102 млн просмотров. Данная программа лидирует среди региональных спутниковых каналов, а также получила высокий рейтинг на платформах "KuYun" и "Huanwang". В рамках съемок были показаны исторические и туристические достопримечательности Туркестанской области.

Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области

Проект, начатый в Туркестане, будет снят в Мангистауской, Алматинской и Акмолинской областях, решающий финал которого пройдет в Астане.

Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области

Айсулу Омарова
