Культура и шоу-бизнес

Мост через искусство – завершился международный проект Димаша Кудайбергена

казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген, фото - Новости Zakon.kz от 30.09.2025 17:51 Фото: ru.dimashnews.com
В Министерстве туризма и спорта (МТС) Казахстана оценили международный проект "Voice Beyond Horizon" – шоу всемирно известного исполнителя Димаша Кудайбергена, сообщает Zakon.kz.

Из распространенного 30 сентября 2025 года релиза следует, что в Казахстане завершился международный проект "Voice Beyond Horizon", направленный на укрепление дружбы и взаимопонимания между странами через искусство и культуру.

"Музыкальное шоу не только объединило талантливых исполнителей из разных государств, но и продемонстрировало природное многообразие и туристический потенциал страны", – подчеркнули в Комитете индустрии туризма МТС РК во вторник.

В проекте приняли участие исполнители из Китая, Казахстана, Кыргызстана, Италии, Малайзии и Сербии. Их выступления оценивало международное жюри. Съемки проходили в ключевых туристских регионах – Туркестанской, Мангистауской, Алматинской и Акмолинской областях, а также в Алматы. Финал международного шоу состоялся в столице страны.

Фото: Instagram/turizm_comiteti

"Этот проект стал мостом, который сблизил наши страны через искусство, укрепил дружбу и взаимопонимание. Для нас большая честь, что съемки проходили в живописных регионах Казахстана, где были представлены наша природа, история и культура. Инициатива Димаша Кудайбергена, несомненно, повысила престиж страны на международной арене", – отметил председатель Комитета индустрии туризма Нуртас Карипбаев.

В торжественной обстановке от имени Министерства культуры и информации и Министерства туризма и спорта РК лучшие участники проекта были награждены специальными призами.

Фото: Instagram/turizm_comiteti

Ранее Димаш Кудайберген рассказал о завершении съемок своего шоу.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
