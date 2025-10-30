#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

Раскрыты некоторые секреты о международном шоу Димаша Кудайбергена – первые кадры

Байтерек в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 30.10.2025 09:15 Фото: Instagram/ dimash.news
Стало известно, когда казахстанцы и мировая общественность смогут посмотреть шоу – международный проект "Voice Beyond Horizon" Димаша Кудайбергена, сообщает Zakon.kz.

Знаменитый казахстанец и телеканал Hunan Broadcasting System заканчивают работу над проектом "Voice Beyond Horizon". Сегодня, 30 октября, стало известно, что премьера состоится в 2026 году.

"Восемь лет назад Димаш появился на сцене Китая и почувствовал, что искусство не знает границ, мечтая, чтобы песни Великого Шелкового пути были услышаны всем миром. В новом проекте он пригласил восьмерых певцов: Prince (Сербия), Цай Чэнъюй (Китай), Джулия (Италия), Чжан Синьюй (Китай), Нуржас (Казахстан), Ла Даньчжу (Китай), Джесси Ли (Малайзия), Нур Чолпон (Кыргызстан). За 22 дня они преодолели 7 436 км, посетив четыре города Казахстана, чтобы ритм музыки бился в унисон с сердцами, а песни касались отголосков тысячелетней цивилизации Шелкового пути. Грандиозная премьера в 2026 году!" – говорится в описании к первым кадрам шоу.

1 сентября 2025 года стало известно, что Димаш Кудайберген выступит генеральным продюсером в новом музыкальном реалити-шоу, где примут участие вокалисты из разных стран. Съемки проходили в Алматинской, Акмолинской, Туркестанской и Мангистауской областях, а также в Алматы и Астане. 30 сентября сообщалось о завершении съемок. В торжественной обстановке от имени Министерства культуры и информации и Министерства туризма и спорта РК лучшие участники проекта были награждены специальными призами.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
