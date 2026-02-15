#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
496
588.01
6.42
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
496
588.01
6.42
Культура и шоу-бизнес

Миллиардер обиделся на автора своего портрета и заблокировал его в соцсети

Портрет Илона Маска, фото - Новости Zakon.kz от 16.02.2026 03:04 Фото: Х/djcows
14 февраля самый богатый человек на планете Илон Маск заблокировал в соцсети Х автора своего портрета, сообщает Zakon.kz.

Началось с того, неизвестный пользователь Х опубликовал свое творчество на своей же странице. Это был портрет Илона Маска, выполненный карандашом.

"Надеюсь однажды Илон увидит мой рисунок", – подписал портрет неизвестный художник.

За сутки пост набрал больше 10 млн просмотров. В этот же день рисунок дошел и до самого Маска, но тот не оценил работу и попросту отправил автора в бан.

Фото: Х/djcows

"А как же свобода творчества, Илон?" – атаковали Маска вопросом комментаторы.

Из плюсов в сложившейся ситуации – аккаунт неизвестного портретиста насчитывает сейчас чуть больше 22 тыс. подписчиков. Кроме того, у него появилась мечта, чтобы Маск разместил этот портрет на своей странице в качестве аватарки.

С 1 февраля Эрмитаж запустил на своем сайте виртуальную выставку о женщинах.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Илон Маск сменил аватарку в соцсети Х
05:55, 07 октября 2024
Илон Маск сменил аватарку в соцсети Х
Forbes назвал самого богатого человека в мире
06:55, 02 октября 2025
Forbes назвал самого богатого человека в мире
Лайки в соцсети Х сделали приватными
07:07, 13 июня 2024
Лайки в соцсети Х сделали приватными
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Как выступили казахстанские спортсмены 15 февраля на Олимпиаде-2026
02:15, 16 февраля 2026
Как выступили казахстанские спортсмены 15 февраля на Олимпиаде-2026
Обидчик Бублика проиграл в финале турнира АТР в Роттердаме
01:49, 16 февраля 2026
Обидчик Бублика проиграл в финале турнира АТР в Роттердаме
"Башакшехир" с двумя узбекскими футболистами в составе уступил бывшей команде Зайнутдинова
01:22, 16 февраля 2026
"Башакшехир" с двумя узбекскими футболистами в составе уступил бывшей команде Зайнутдинова
Расписание выступлений казахстанцев на Олимпиаде в Милане 16 февраля
01:05, 16 февраля 2026
Расписание выступлений казахстанцев на Олимпиаде в Милане 16 февраля
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: