Миллиардер обиделся на автора своего портрета и заблокировал его в соцсети

14 февраля самый богатый человек на планете Илон Маск заблокировал в соцсети Х автора своего портрета, сообщает Zakon.kz.

Началось с того, неизвестный пользователь Х опубликовал свое творчество на своей же странице. Это был портрет Илона Маска, выполненный карандашом.

"Надеюсь однажды Илон увидит мой рисунок", – подписал портрет неизвестный художник.

i hope one day Elon sees my drawing pic.twitter.com/eZ465S1SOO — djcows (@djcows) February 14, 2026

За сутки пост набрал больше 10 млн просмотров. В этот же день рисунок дошел и до самого Маска, но тот не оценил работу и попросту отправил автора в бан.

Фото: Х/djcows

"А как же свобода творчества, Илон?" – атаковали Маска вопросом комментаторы.

Из плюсов в сложившейся ситуации – аккаунт неизвестного портретиста насчитывает сейчас чуть больше 22 тыс. подписчиков. Кроме того, у него появилась мечта, чтобы Маск разместил этот портрет на своей странице в качестве аватарки.

i have a dream pic.twitter.com/JdV7aOzh64 — djcows (@djcows) February 14, 2026

