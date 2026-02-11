Эрмитаж запустил онлайн-выставку о женщинах-художницах

С 1 февраля Государственный Эрмитаж запустил на своем сайте виртуальную выставку "Искусство быть художницей" о женщинах в европейском искусстве XVII - начала XX века, сообщает Zakon.kz.

Проект стал первой в российском музейном пространстве виртуальной экспозицией, целиком сосредоточенной на истории профессиональной художественной практики женщин. Выставка доступна в цифровом пространстве "Небесного Эрмитажа", передают организаторы выставки.

"Художницы, чьи произведения представлены на выставке, были необычайно талантливы и достигли высочайшего уровня живописного мастерства. Но, чтобы занять достойное место в артистической среде, где доминировали их коллеги – мужчины, недостаточно природной одаренности. Женщины, сделавшие блистательную профессиональную карьеру в изобразительном искусстве, обладали трудолюбием, терпением и настойчивостью", – говорится в описании проекта.

Также стало известно, что многие из размещенных на выставке работ не включены в постоянные экспозиции музея. Ранее они никогда не экспонировались вместе.

