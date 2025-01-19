Умер известный канадский аниматор Роберт Верралл

В возрасте 97 лет умер канадский аниматор, режиссер и кинопродюсер Роберт Верралл, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет издание Animation Magazine.

"Национальный совет по кинематографии Канады (NFB) поделился новостью о смерти Роберта Верралла. Опытный аниматор, режиссер и кинопродюсер скончался в Монреале 17 января в возрасте 97 лет", – говорится в сообщении.

Верралл родился в Торонто 13 января 1928 года. Стал одним из представителей поколения пионеров канадского кино в NFB, где он работал с 1945 по 1987 год. За более чем 40 лет своей карьеры его фильмы получили признание на премиях BAFTA, Каннском и Венецианском кинофестивалях, а также шесть номинаций на премию "Оскар".

Он спродюсировал такие короткометражные фильмы, как "Ходьба " (1968), "Бумсвилль" (1968), "Горячая штучка " (1971) и "Пропагандистское послание" (1974).

Ранее сообщалось, что умер оскароносный режиссер Дэвид Линч.