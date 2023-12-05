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Макпал Жунусова опубликовала архивное видео из Юрмалы

Макпал Жунусова опубликовала видео 37-летней давности Фото: Instagram/zhunusova.makpal
Народная артистка Казахстана Макпал Жунусова поделилась с подписчиками архивным видео 37-летней давности, сообщает Zakon.kz.

Видео певица опубликовала 5 декабря 2023 года на странице в Instagram.

"1986", – сказано кратко в описании.

На кадрах Жунусова исполняет песню "Все еще будет" в Юрмале на Всесоюзном конкурсе молодых исполнителей эстрадной песни. Примечательно, к видео идет надпись "Живой звук".

Комментаторы с восторгом отреагировали на ролик и вспомнили свою молодость:

  • 37 лет назад, а голосок все такой же прекрасный.
  • Молодчина. Юрмала – это наше время. Будьте здоровы и счастливы!
  • Уверенная и красивая!!!
  • Керемет! Браво.
  • Красавица! Обожаю ее! Доброе утро!
  • Пусть прекрасное настроение сопровождает вас сегодня с утра и до вечера.
  • Желаю яркого, успешного, позитивного дня!
  • Голос как ручей льется.
  • Очень жизнерадостно исполнили.

Еще в 2019 году Жунусова рассказывала в одном из интервью, что недовольна своими доходами.

Наибольшая популярность певицы пришлась на 1981-1989 годы, когда она выходила в финалы фестиваля который проходил в Днепропетровске и входила в десятку лучших певиц СССР. Большие сольные концерты Макпал Мухамедьяровна дает каждый год.

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