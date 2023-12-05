Макпал Жунусова опубликовала архивное видео из Юрмалы

Народная артистка Казахстана Макпал Жунусова поделилась с подписчиками архивным видео 37-летней давности, сообщает Zakon.kz.

Видео певица опубликовала 5 декабря 2023 года на странице в Instagram.

"1986", – сказано кратко в описании.

На кадрах Жунусова исполняет песню "Все еще будет" в Юрмале на Всесоюзном конкурсе молодых исполнителей эстрадной песни. Примечательно, к видео идет надпись "Живой звук".

Комментаторы с восторгом отреагировали на ролик и вспомнили свою молодость:

37 лет назад, а голосок все такой же прекрасный.

Молодчина. Юрмала – это наше время. Будьте здоровы и счастливы!

Уверенная и красивая!!!

Керемет! Браво.

Красавица! Обожаю ее! Доброе утро!

Пусть прекрасное настроение сопровождает вас сегодня с утра и до вечера.

Желаю яркого, успешного, позитивного дня!

Голос как ручей льется.

Очень жизнерадостно исполнили.

Еще в 2019 году Жунусова рассказывала в одном из интервью, что недовольна своими доходами.

Наибольшая популярность певицы пришлась на 1981-1989 годы, когда она выходила в финалы фестиваля который проходил в Днепропетровске и входила в десятку лучших певиц СССР. Большие сольные концерты Макпал Мухамедьяровна дает каждый год.