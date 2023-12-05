Макпал Жунусова опубликовала архивное видео из Юрмалы
Фото: Instagram/zhunusova.makpal
Народная артистка Казахстана Макпал Жунусова поделилась с подписчиками архивным видео 37-летней давности, сообщает Zakon.kz.
Видео певица опубликовала 5 декабря 2023 года на странице в Instagram.
"1986", – сказано кратко в описании.
На кадрах Жунусова исполняет песню "Все еще будет" в Юрмале на Всесоюзном конкурсе молодых исполнителей эстрадной песни. Примечательно, к видео идет надпись "Живой звук".
Комментаторы с восторгом отреагировали на ролик и вспомнили свою молодость:
- 37 лет назад, а голосок все такой же прекрасный.
- Молодчина. Юрмала – это наше время. Будьте здоровы и счастливы!
- Уверенная и красивая!!!
- Керемет! Браво.
- Красавица! Обожаю ее! Доброе утро!
- Пусть прекрасное настроение сопровождает вас сегодня с утра и до вечера.
- Желаю яркого, успешного, позитивного дня!
- Голос как ручей льется.
- Очень жизнерадостно исполнили.
Еще в 2019 году Жунусова рассказывала в одном из интервью, что недовольна своими доходами.
Наибольшая популярность певицы пришлась на 1981-1989 годы, когда она выходила в финалы фестиваля который проходил в Днепропетровске и входила в десятку лучших певиц СССР. Большие сольные концерты Макпал Мухамедьяровна дает каждый год.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript