Новое видео с Макпал Жунусовой покорило ее поклонников
Фрагментами беседы с эстрадной певицей телеведущая поделилась в своем Instagram 15 октября 2024 года, подписав: "Судьба, не похожая ни на чью другую…"
"За этим достижением госпожи Макпал стоит история женщины, которая прошла множество испытаний в жизни. Глубоко погрузившись в ее внутреннюю душу, я вдвойне убедилась, что она мудра, индивидуальна… В связи с последними обстоятельствами, она донесла свою душевную рану в студии с новой песней… Скоро", – добавила Дина Тулепбергенова.
В комментариях поклонники творчества Жунусовой выразили восхищение певице, а также отметили ее неповторимый смех:
- "Неповторимый смех сестры Макпал".
- "Я люблю Макпал Жунусову! Искренний, без притворств, открытый человек".
- "Пусть сестра Макпал живет вечно. Вы правы, нужно любить себя. Неповторимая Макпал".
- "Очень прекрасный человек, сильно уважаю ее. Мне очень нравится ее простота. Очень люблю ее как женщину".
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9 сентября 2024 года Макпал Жунусова шокировала общественность странными видеообращениями. Позднее певец Беркут выразил слова поддержки эстрадной певице, назвав ее особенной.