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Новое видео с Макпал Жунусовой покорило ее поклонников

Новое видео с Макпал Жунусовой покорило ее поклонников, фото - Новости Zakon.kz от 16.10.2024 17:59 Фото: Instagram/zhunusova.makpal
Известная казахстанская эстрадная певица Макпал Жунусова стала гостьей шоу телеведущей и продюсера Дины Тулепбергеновой. Кадры, опубликованные в социальных сетях, покорили поклонников артистки, сообщает Zakon.kz.

Фрагментами беседы с эстрадной певицей телеведущая поделилась в своем Instagram 15 октября 2024 года, подписав: "Судьба, не похожая ни на чью другую…"

"За этим достижением госпожи Макпал стоит история женщины, которая прошла множество испытаний в жизни. Глубоко погрузившись в ее внутреннюю душу, я вдвойне убедилась, что она мудра, индивидуальна… В связи с последними обстоятельствами, она донесла свою душевную рану в студии с новой песней… Скоро", – добавила Дина Тулепбергенова.

В комментариях поклонники творчества Жунусовой выразили восхищение певице, а также отметили ее неповторимый смех:

  • "Неповторимый смех сестры Макпал".
  • "Я люблю Макпал Жунусову! Искренний, без притворств, открытый человек".
  • "Пусть сестра Макпал живет вечно. Вы правы, нужно любить себя. Неповторимая Макпал".
  • "Очень прекрасный человек, сильно уважаю ее. Мне очень нравится ее простота. Очень люблю ее как женщину".

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9 сентября 2024 года Макпал Жунусова шокировала общественность странными видеообращениями. Позднее певец Беркут выразил слова поддержки эстрадной певице, назвав ее особенной.

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