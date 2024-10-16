Новое видео с Макпал Жунусовой покорило ее поклонников

Известная казахстанская эстрадная певица Макпал Жунусова стала гостьей шоу телеведущей и продюсера Дины Тулепбергеновой. Кадры, опубликованные в социальных сетях, покорили поклонников артистки, сообщает Zakon.kz.

Фрагментами беседы с эстрадной певицей телеведущая поделилась в своем Instagram 15 октября 2024 года, подписав: "Судьба, не похожая ни на чью другую…"

"За этим достижением госпожи Макпал стоит история женщины, которая прошла множество испытаний в жизни. Глубоко погрузившись в ее внутреннюю душу, я вдвойне убедилась, что она мудра, индивидуальна… В связи с последними обстоятельствами, она донесла свою душевную рану в студии с новой песней… Скоро", – добавила Дина Тулепбергенова.

В комментариях поклонники творчества Жунусовой выразили восхищение певице, а также отметили ее неповторимый смех:

"Неповторимый смех сестры Макпал".

"Я люблю Макпал Жунусову! Искренний, без притворств, открытый человек".

"Пусть сестра Макпал живет вечно. Вы правы, нужно любить себя. Неповторимая Макпал".

"Очень прекрасный человек, сильно уважаю ее. Мне очень нравится ее простота. Очень люблю ее как женщину".

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9 сентября 2024 года Макпал Жунусова шокировала общественность странными видеообращениями. Позднее певец Беркут выразил слова поддержки эстрадной певице, назвав ее особенной.