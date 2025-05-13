Макпал Жунусова вспомнила былое

61-летняя казахстанская певица Макпал Жунусова опубликовала в своем Instagram старое видео, посвященное покойному казахстанскому композитору и телеведущему Арману Дүйсенову, сообщает Zakon.kz.

Артистка пояснила, что на момент съемок этого видео Арман работал продюсером музыкального отдела телеканала "Хабар".

В ролике, снятом по его идее, Макпал поет об уникальности и качестве отечественных сладостей.

Подписчики тепло отреагировали на публикацию. Многие отметили его большой вклад в развитие казахстанской эстрады и телевидения.

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