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Культура и шоу-бизнес

Макпал Жунусова вспомнила былое

Артистка, блогер, знаменитость, фото - Новости Zakon.kz от 14.05.2025 02:59 Фото: Instagram/zhunusova.makpal
61-летняя казахстанская певица Макпал Жунусова опубликовала в своем Instagram старое видео, посвященное покойному казахстанскому композитору и телеведущему Арману Дүйсенову, сообщает Zakon.kz.

Артистка пояснила, что на момент съемок этого видео Арман работал продюсером музыкального отдела телеканала "Хабар".

В ролике, снятом по его идее, Макпал поет об уникальности и качестве отечественных сладостей.

Подписчики тепло отреагировали на публикацию. Многие отметили его большой вклад в развитие казахстанской эстрады и телевидения.

Ранее жена Али Окапова поразила соцсети эрудицией.

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Аксинья Титова
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