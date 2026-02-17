Павел Прилучный и Кристина Асмус встретятся в фильме "Холоп 3"

16 февраля кинокомпания "Централ Партнершип" представила первый трейлер продолжения комедийного фильма "Холоп", в котором приняли участие Павел Прилучный, Кристина Асмус и другие известные актеры, сообщает Zakon.kz.

По сюжету, супруги Лена и Борис Вяземские готовы продать семейную компанию, развестись и скорее забыть друг друга. Только вот у их детей совсем другие планы.

"Милана и Елисей обращаются к Грише и его команде, чтобы спасти семью. Теперь перевоспитание мажоров выходит на новый уровень", – говорится в описании к фильму.

Так, герои попадают в эпоху Петра I, где их ждут морские приключения и опасности заставят их переосмыслить свое собственное прошлое и осознать, что нет ничего важнее семьи. В главных ролях выступили Милош Бикович, Павел Прилучный, Кристина Асмус, Аня Чиповская, Иван Охлобыстин и другие.

Премьера ожидается 11 июня.

Российские поклонники турецкого актера Бурака Озчивита готовятся к его весенним гастролям.