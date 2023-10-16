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Павел Прилучный высказался об отцовстве

Павел Прилучный высказался об отцовстве Фото: Instagram/bugevuge
15 октября в России отмечали один из самых молодых праздников – День отца. Известный российский актер Павел Прилучный на странице в Instagram в связи с этим опубликовал поздравление, сообщает Zakon.kz.

В своем видеосообщении он отметил: "Я очень счастлив, что Бог дал мне трех замечательных деток!"

Далее артист поздравил всех пап.

"Для меня быть их отцом – большая гордость! Всех причастных поздравляю с праздником! С Днем Отца!"Павел Прилучный

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Жена Прилучного Зепюр Брутян не осталась в стороне и поздравила мужа с праздником.

"Несмотря на свою занятость и усталость, ты всегда находишь время на детей. Думаешь о них, заботишься, даришь незабываемые впечатления, искренне радуешься их успехам и стараешься во всем помочь. Мне в жизни очень повезло, я встретила настоящего мужчину! Во всех смыслах этого слова. И я очень горжусь им", – обратилась она к мужу.

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3 мая 2023 года уроженец Шымкента, ставший популярным актером в России, стал отцом в третий раз. На тот момент Прилучный уже воспитывал двоих детей, 10-летнего Тимофея и 7-летнюю Мию, от бывшей супруги, российской актрисы Агаты Муцениеце.

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