Павел Прилучный высказался об отцовстве
В своем видеосообщении он отметил: "Я очень счастлив, что Бог дал мне трех замечательных деток!"
Далее артист поздравил всех пап.
"Для меня быть их отцом – большая гордость! Всех причастных поздравляю с праздником! С Днем Отца!"Павел Прилучный
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Жена Прилучного Зепюр Брутян не осталась в стороне и поздравила мужа с праздником.
"Несмотря на свою занятость и усталость, ты всегда находишь время на детей. Думаешь о них, заботишься, даришь незабываемые впечатления, искренне радуешься их успехам и стараешься во всем помочь. Мне в жизни очень повезло, я встретила настоящего мужчину! Во всех смыслах этого слова. И я очень горжусь им", – обратилась она к мужу.
3 мая 2023 года уроженец Шымкента, ставший популярным актером в России, стал отцом в третий раз. На тот момент Прилучный уже воспитывал двоих детей, 10-летнего Тимофея и 7-летнюю Мию, от бывшей супруги, российской актрисы Агаты Муцениеце.