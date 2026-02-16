Бурак Озчивит украсил обложку российского журнала

Один из самых востребованных и закрытых актеров Турции Бурак Озчивит стал героем обложки седьмого выпуска глянцевого журнала "МНЕНИЕ РЕДАКЦИИ может не совпадать", сообщает Zakon.kz.

Со слов главного редактора журнала Алеко Надиряна, это первая большая съемка Озчивита более чем за 10 лет для печатного издания.

"И это тот самый случай, когда впервые за долгий период на обложке российского глянца иностранный герой", – подчеркнул Надирян в своем Telegram-канале.

Фото: Telegram/ALEKO

По мнению редакции, февраль – время для разговоров о любви. Но желая отойти от маркетинговых атак, посвященных одному из главных праздников западной культуры, журналисты издания решили поговорить об одиночестве.

"2 марта Бурак приедет в Россию с моноспектаклем "Самая красивая девушка Стамбула" – исповедальной историей, где на сцене остается один человек и его внутренний диалог с миром. Это и стало для нас отправной точкой номера", – прокомментировал выбор темы Надирян.

Фото: Telegram/ALEKO

По информации в Telegram-канале главного редактора издания, рекламодатели были в восторге от выбора героя обложки. Команда "МНЕНИЯ РЕДАКЦИИ" реально слетала в Стамбул и все стилизовала под свое видение. Выяснилось, что со стороны актера были лишь его личный стилист и стилист по волосам, творческий контроль оставался за главным редактором и продюсером журнала.

Номер с Озчивитом вышел 10 февраля.

Что касается самого спектакля, то в центре сюжета – история автомеханика, который находит отражение собственной жизни в сломанной машине и в женщине, которую он называет "самой красивой девушкой Стамбула".