Культура и шоу-бизнес

Пэрис Хилтон сделали предложение руки и сердца

Американская актриса
Американская звезда Пэрис Хилтон и ее супруг Картер Реум отмечают пятилетие семейной гармонии. К 14 февраля предприниматель решил в очередной раз удивить супругу трогательным сюрпризом, передает Zakon.kz.

Впечатлениями от неожиданного подарка 45-летняя светская львица поделилась с подписчиками в своем блоге.

"В День святого Валентина у бирюзовых вод Теркс и Кайкос, за несколько дней до моего дня рождения, мой Валентин снова сделал предложение. И я снова сказала "да", – написала счастливая Пэрис.

На трогательном мероприятии поприсутствовали дети пары – трехлетний сын Феникс и двухлетняя дочь Лондон.

Как подчеркнула звезда, обновление клятв – это не только празднование пяти прекрасных лет, но и способ "показать малышам, что любовь растет, углубляется и выбирает друг друга снова и снова".

Ранее экс-солистка женской поп-группы "ВИА Гра" Альбина Джанабаева тоже опубликовала несколько кадров со своим известным мужем – Валерием Меладзе. Чем спровоцировала бурное обсуждение.

Ирина Мишура
Ирина Мишура
