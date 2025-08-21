Пэрис Хилтон выпустит мультфильм "Пэрис и щенки"
На YouTube выйдет мультсериал "Пэрис и щенки", главной героиней которого станет Пэрис Хилтон, сообщает Zakon.kz.
Анонс состоялся на официальном канале светской львицы. Первый эпизод шоу выйдет 23 сентября, а затем серии будут выходить еженедельно.
Сериал вдохновлен собаками Пэрис Хилтон и ее "продолжающейся всю жизнь любовью к животным" и предназначен для детей в возрасте от пяти до восьми лет.
"Проект посвящен доброте, дружбе, музыке и связи между владельцами и питомцами", – говорится в анонсе.
Герои мультфильма – Пэрис Стар, то есть версия Хилтон в подростковом возрасте, а также ее щенки Даймонд, Бейби, Сливингтон, Магзи и Биджой. Действие разворачивается в роскошном отеле, где именно в такой атмосфере росла Хилтон. Стар – детское прозвище светской львицы.
