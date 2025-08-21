#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

Пэрис Хилтон выпустит мультфильм "Пэрис и щенки"

Пэрис Хилтон выпускает мультфильм &quot;Пэрис и щенки&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 21.08.2025 22:35 Фото: Facebook/ParisHilton
На YouTube выйдет мультсериал "Пэрис и щенки", главной героиней которого станет Пэрис Хилтон, сообщает Zakon.kz.

Анонс состоялся на официальном канале светской львицы. Первый эпизод шоу выйдет 23 сентября, а затем серии будут выходить еженедельно.

Сериал вдохновлен собаками Пэрис Хилтон и ее "продолжающейся всю жизнь любовью к животным" и предназначен для детей в возрасте от пяти до восьми лет.

"Проект посвящен доброте, дружбе, музыке и связи между владельцами и питомцами", – говорится в анонсе.

Герои мультфильма – Пэрис Стар, то есть версия Хилтон в подростковом возрасте, а также ее щенки Даймонд, Бейби, Сливингтон, Магзи и Биджой. Действие разворачивается в роскошном отеле, где именно в такой атмосфере росла Хилтон. Стар – детское прозвище светской львицы.

Промоведерко для попкорна в виде куклы Аннабель из фильмов ужасов вызвало неоднозначную реакцию интернет-пользователей.

Ошибка в тексте: