Культура и шоу-бизнес

"Это когда он был чужим мужем?": подписчики бурно обсуждают снимки Валерия Меладзе

Валерий Меладзе, жена, дети, семья, фото - Новости Zakon.kz от 17.02.2026 11:53 Фото: Instagram/albinadzhanabaeva
Экс-солистка женской поп-группы "ВИА Гра" Альбина Джанабаева опубликовала несколько кадров со своим известным супругом Валерием Меладзе, сообщает Zakon.kz.

В новой публикации певица демонстрирует разницу между снимками 20-летней давности.

"Это мы сейчас" и "А это мы 20 лет назад" – так артистка подписала фотографии, размещенные на странице в Instagram 16 февраля 2026 года.

Часть подписчиков умилилась увиденным, отметив, что возраст пошел всем на пользу.

  • 20 лет спустя – а тепло то же. Очень приятно, что такие истории существуют.
  • Ваша улыбка! Невозможно не влюбиться.
  • Как вы похорошели.
  • Какая красивая пара. Через 20 лет можно еще одно фото добавить будет. Уверена, вы и там будете прекрасны.
  • Не изменились, все такие же прекрасные. Были лучшие, стали еще краше.
  • Версия PRO MAX сейчас.
  • Какой вывод мы можем сделать? 20 лет назад Валерий кушал лучше.
  • Как дорогое вино, с каждым годом только лучше и ярче.

Другие нашли временные несостыковки. Так, комментаторы возмущаются, что в 2006 году Меладзе был еще женат на Ирине Меладзе.

  • Уж... Только вот развелся он с женой 12 лет назад.
  • Это когда он был чужим мужем?
  • На втором фото должно быть фото с первой женой.
  • И зачем такое писать? Хотите еще раз причинить боль или задеть его бывшую жену? К вам все вернется.
  • Залезла к женатому мужику, родила, а теперь выставила фото "Это мы 20 лет назад"! Противно...
  • Это за 6 лет до того, как он развелся? Вы тут уже много лет любовница женатого мужчины.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 17.02.2026 11:53
"Меладзетерапия" в Алматы: Валерию Меладзе хватило трех дней, чтобы "свести" город с ума

Известно, что в 2012 году отношения между Ириной и Валерием были фактически прекращены. 21 января 2014 года был удовлетворен иск Валерия Меладзе о разводе. Уже в 2014 году он зарегистрировал брак с Альбиной Джанабаевой. В ноябре 2018 года Джанабаева и Меладзе впервые дали совместное интервью, в котором рассказали о своей семейной жизни.

Немного ранее заслуженный деятель Казахстана Арман Давлетяров опубликовал пост про семейные отношения. 55-летний многодетный отец поделился с многочисленной аудиторией, по его мнению, важными советами в воспитании.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
