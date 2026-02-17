"Это когда он был чужим мужем?": подписчики бурно обсуждают снимки Валерия Меладзе

Экс-солистка женской поп-группы "ВИА Гра" Альбина Джанабаева опубликовала несколько кадров со своим известным супругом Валерием Меладзе, сообщает Zakon.kz.

В новой публикации певица демонстрирует разницу между снимками 20-летней давности.

"Это мы сейчас" и "А это мы 20 лет назад" – так артистка подписала фотографии, размещенные на странице в Instagram 16 февраля 2026 года.

Часть подписчиков умилилась увиденным, отметив, что возраст пошел всем на пользу.

20 лет спустя – а тепло то же. Очень приятно, что такие истории существуют.

Ваша улыбка! Невозможно не влюбиться.

Как вы похорошели.

Какая красивая пара. Через 20 лет можно еще одно фото добавить будет. Уверена, вы и там будете прекрасны.

Не изменились, все такие же прекрасные. Были лучшие, стали еще краше.

Версия PRO MAX сейчас.

Какой вывод мы можем сделать? 20 лет назад Валерий кушал лучше.

Как дорогое вино, с каждым годом только лучше и ярче.

Другие нашли временные несостыковки. Так, комментаторы возмущаются, что в 2006 году Меладзе был еще женат на Ирине Меладзе.

Уж... Только вот развелся он с женой 12 лет назад.

Это когда он был чужим мужем?

На втором фото должно быть фото с первой женой.

И зачем такое писать? Хотите еще раз причинить боль или задеть его бывшую жену? К вам все вернется.

Залезла к женатому мужику, родила, а теперь выставила фото "Это мы 20 лет назад"! Противно...

Это за 6 лет до того, как он развелся? Вы тут уже много лет любовница женатого мужчины.

Известно, что в 2012 году отношения между Ириной и Валерием были фактически прекращены. 21 января 2014 года был удовлетворен иск Валерия Меладзе о разводе. Уже в 2014 году он зарегистрировал брак с Альбиной Джанабаевой. В ноябре 2018 года Джанабаева и Меладзе впервые дали совместное интервью, в котором рассказали о своей семейной жизни.

