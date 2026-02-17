"Это когда он был чужим мужем?": подписчики бурно обсуждают снимки Валерия Меладзе
В новой публикации певица демонстрирует разницу между снимками 20-летней давности.
"Это мы сейчас" и "А это мы 20 лет назад" – так артистка подписала фотографии, размещенные на странице в Instagram 16 февраля 2026 года.
Часть подписчиков умилилась увиденным, отметив, что возраст пошел всем на пользу.
- 20 лет спустя – а тепло то же. Очень приятно, что такие истории существуют.
- Ваша улыбка! Невозможно не влюбиться.
- Как вы похорошели.
- Какая красивая пара. Через 20 лет можно еще одно фото добавить будет. Уверена, вы и там будете прекрасны.
- Не изменились, все такие же прекрасные. Были лучшие, стали еще краше.
- Версия PRO MAX сейчас.
- Какой вывод мы можем сделать? 20 лет назад Валерий кушал лучше.
- Как дорогое вино, с каждым годом только лучше и ярче.
Другие нашли временные несостыковки. Так, комментаторы возмущаются, что в 2006 году Меладзе был еще женат на Ирине Меладзе.
- Уж... Только вот развелся он с женой 12 лет назад.
- Это когда он был чужим мужем?
- На втором фото должно быть фото с первой женой.
- И зачем такое писать? Хотите еще раз причинить боль или задеть его бывшую жену? К вам все вернется.
- Залезла к женатому мужику, родила, а теперь выставила фото "Это мы 20 лет назад"! Противно...
- Это за 6 лет до того, как он развелся? Вы тут уже много лет любовница женатого мужчины.
Материал по теме
Известно, что в 2012 году отношения между Ириной и Валерием были фактически прекращены. 21 января 2014 года был удовлетворен иск Валерия Меладзе о разводе. Уже в 2014 году он зарегистрировал брак с Альбиной Джанабаевой. В ноябре 2018 года Джанабаева и Меладзе впервые дали совместное интервью, в котором рассказали о своей семейной жизни.
