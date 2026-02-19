Димаш лично открыл свою выставку в Алматы
В торжественной церемонии открытия принял участие и сам артист.
В экспозицию вошли 70 музыкальных инструментов из личного фонда Димаша. В их числе инструменты, подаренные болельщиками со всего мира. Также на выставке были представлены сценические костюмы народного любимца.
Одним из самых ярких моментов выставки стала передача личных домбр Димаша Кудайбергена в музейный фонд. Одна из них – домбра, подаренная Димашем Кудайбергеном с детских лет, а на другой стоит личная подпись певца.
В свою очередь, директор объединения музеев города Алматы от имени музейного коллектива подарила владельцу выставки копию домбры великого казахского мыслителя и композитора Абая Кунанбаева.
Выставка продлится в течение одного месяца в Музее народных музыкальных инструментов им. Ыкыласа по адресу: г. Алматы, ул. Зенкова, 24а.
