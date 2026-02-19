#Референдум-2026
Культура и шоу-бизнес

Димаш лично открыл свою выставку в Алматы

Казахстанский певец, сцена, фото - Новости Zakon.kz от 19.02.2026 07:22 Фото: Zakon.kz
18 февраля в Музее народных музыкальных инструментов им. Ыкыласа в Алматы прошло открытие выставки "Димаш: один голос – тысяча стран" из личной коллекции певца Димаша Кудайбергена, сообщает Zakon.kz.

В торжественной церемонии открытия принял участие и сам артист.

В экспозицию вошли 70 музыкальных инструментов из личного фонда Димаша. В их числе инструменты, подаренные болельщиками со всего мира. Также на выставке были представлены сценические костюмы народного любимца.

Одним из самых ярких моментов выставки стала передача личных домбр Димаша Кудайбергена в музейный фонд. Одна из них – домбра, подаренная Димашем Кудайбергеном с детских лет, а на другой стоит личная подпись певца.

В свою очередь, директор объединения музеев города Алматы от имени музейного коллектива подарила владельцу выставки копию домбры великого казахского мыслителя и композитора Абая Кунанбаева.

Выставка продлится в течение одного месяца в Музее народных музыкальных инструментов им. Ыкыласа по адресу: г. Алматы, ул. Зенкова, 24а.

Ранее стало известно, что недавно вышедшая замуж сестренка Димаша Кудайбергена поделилась радостным событием.

Аксинья Титова
