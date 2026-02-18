#Референдум-2026
Культура и шоу-бизнес

Недавно вышедшая замуж сестренка Димаша Кудайбергена поделилась радостным событием

Раушан Кудайберген, муж, отношения, радостное событие, Димаш , фото - Новости Zakon.kz от 18.02.2026 21:35 Фото: Instagram/raushan_kudaibergen
24-летняя казахстанская предпринимательница Раушан Кудайберген 18 февраля в Instagram поделилась радостным событием, сообщает Zakon.kz.

Оказалось, что сегодня у ее мужа день рождения. Раушан опубликовала фотографию с супругом.

Фото: Instagram/raushan_kudaibergen

"С днем рождения, моя любовь! Будем счастливы", – нежно написала сестренка Димаша Кудайбергена.

Ранее стало известно, что казахстанский блогер Айжан Байзакова поделилась радостной новостью – она стала мамой в третий раз.

Айсулу Омарова
