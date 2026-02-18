Недавно вышедшая замуж сестренка Димаша Кудайбергена поделилась радостным событием
Фото: Instagram/raushan_kudaibergen
24-летняя казахстанская предпринимательница Раушан Кудайберген 18 февраля в Instagram поделилась радостным событием, сообщает Zakon.kz.
Оказалось, что сегодня у ее мужа день рождения. Раушан опубликовала фотографию с супругом.
Фото: Instagram/raushan_kudaibergen
"С днем рождения, моя любовь! Будем счастливы", – нежно написала сестренка Димаша Кудайбергена.
Ранее стало известно, что казахстанский блогер Айжан Байзакова поделилась радостной новостью – она стала мамой в третий раз.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript