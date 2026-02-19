Юный фанат Басты получил бесплатные билеты на каждый концерт музыканта

45-летний российский рэпер Василий Вакуленко, более известный как Баста, 17 февраля 2026 года выступил с концертом в Ташкенте. Примечательным событием этого музыкального вечера стал подарок юному зрителю, сообщает Zakon.kz.

Так, во время выступления музыкант обратил на внимание на один из плакатов среди зрителей. Его держал мальчик. Подпись была следующая: "Мой первый концерт в жизни, и это Баста".

"Обещаю. На каждый концерт, когда я буду приезжать к вам в гости, у тебя будет бесплатный билет", – заявил Баста со сцены.

Мама юного фаната подтвердила эту информацию, отметившись среди комментаторов.

"С нами действительно связалась менеджер Басты. Спасибо, что заметили! Первый концерт сына, и уже история!" – написала она.

Пользователи Сети с восторгом отреагировали на новость, отметив, что теперь ребенок точно будет верить в чудеса.

Перед Ташкентом Баста выступил в Алматы. Тогда его растрогала девочка, подпевающая артисту в слезах. Актер пригласил девочку на свой концерт в Москве.