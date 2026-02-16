Баста не успел из Алматы на свой концерт в Ташкенте
После выступлений 12 февраля в Астане и 14 февраля в Алматы, очередной концерт певца был анонсирован 15 февраля в столице Узбекистана. Однако со слов певца из видео на его странице в Instagram, самолет развернули уже на подлете к Ташкенту.
Судя по публикациям, артист решил добраться до места назначения наземным транспортом, но это внесло существенные коррективы в расписание шоу. Концерт пришлось перенести на 17 февраля.
Фото: Instagram/bastaakanoggano
Такое положение дел серьезно расстроило иногородних и зарубежных фанатов исполнителя, которые заранее подстроили свои планы, связанные с работой. Кроме того, они сетуют на расходы, которые впустую потрачены на билеты в оба конца, а также проживание в Ташкенте.
Не скрывая разочарований, фанаты обвинили певца в безответственности. С их слов, певец поступил непрофессионально, оставшись после концерта в другой стране.
"Артист должен быть в стране хотя бы с утра, чтобы в случае форс-мажора было время исправить ситуацию. Я прилетела из другой страны, кто войдет в понимание и вернет мне все расходы????" – эмоционально отреагировала в комментариях одна из поклонниц Басты.
