Культура и шоу-бизнес

Баста не успел из Алматы на свой концерт в Ташкенте

Концерт Басты в Ташкенте, фото - Новости Zakon.kz от 16.02.2026 07:38 Фото: Zakon.kz
Российский исполнитель Василий Вакуленко, выступающий под псевдонимом Баста, не смог вовремя прилететь на свой концерт в Ташкенте, сообщает Zakon.kz.

После выступлений 12 февраля в Астане и 14 февраля в Алматы, очередной концерт певца был анонсирован 15 февраля в столице Узбекистана. Однако со слов певца из видео на его странице в Instagram, самолет развернули уже на подлете к Ташкенту.

Судя по публикациям, артист решил добраться до места назначения наземным транспортом, но это внесло существенные коррективы в расписание шоу. Концерт пришлось перенести на 17 февраля.

Фото: Instagram/bastaakanoggano

Такое положение дел серьезно расстроило иногородних и зарубежных фанатов исполнителя, которые заранее подстроили свои планы, связанные с работой. Кроме того, они сетуют на расходы, которые впустую потрачены на билеты в оба конца, а также проживание в Ташкенте.

Не скрывая разочарований, фанаты обвинили певца в безответственности. С их слов, певец поступил непрофессионально, оставшись после концерта в другой стране.

"Артист должен быть в стране хотя бы с утра, чтобы в случае форс-мажора было время исправить ситуацию. Я прилетела из другой страны, кто войдет в понимание и вернет мне все расходы????" – эмоционально отреагировала в комментариях одна из поклонниц Басты.

А у богатых свои причуды. Миллиардер Илон Маск обиделся на автора своего портрета и заблокировал его в соцсети.

Фото Алия Абди
Алия Абди
