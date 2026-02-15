Маленькая поклонница из Алматы растрогала Басту и его фанатов во время концерта

После концерта в Алматы Василия Вакуленко, более известного под псевдонимом Баста, растрогало видео маленькой поклонницы, которая плакала, подпевая ему во время выступления, сообщает Zakon.kz.

Мама девочки опубликовала в Instagram ролик, подписав его "Сначала ты плачешь от эмоций, что увидела любимого артиста". Также на видео можно посмотреть ответ Басты:

"Привет, дорогая Ивангелина. Спасибо за то, что ты так ждала меня сильно в Алматы. Я видел твой плакат на концерте. Спасибо, что ты поддерживала меня. Без твоей поддержки я, конечно же, никуда. Спасибо, что ты так по-серьезному подходишь к этому делу. В следующем году я приглашаю тебя. Повидаемся обязательно. Придешь ко мне в гримерку, сфоткаемся. И спасибо тебе за то, что ты поддерживаешь меня и приходишь на мои концерты. Всего тебе самого-самого хорошего", – сказал Вакуленко.

Побывавшие на концерте фанаты оставили множество комментариев в соцсети в поддержку девочки, которая привлекла их внимание плакатом "Хочу спеть "Моя игра":

– Она будто прожила эту песню, аж самой грустно стало. – Мы видели вас на концерте, очень переживала, что Василий не увидел ее. Все так подсвечивали, хотели, чтоб ее увидели. Баста, спасибо, что не проигнорировал. Человек с большим сердцем! – Я плакала пол концерта, смотря просто на эту малышку. Пусть сбываются мечты!! И он сдержит слово!! Меня лично сильно расстроило, что он ее не замечал. – Я видела вашу малышку на концерте! Так переживала, что Баста не увидел плакат, но сейчас я счастлива, что он так трепетно отнесся к своей маленькой фанатке. Пусть ваша доченька будет счастлива! – Мы видели вчера вас и умилялись малышке. Тоже кричали Басте, чтоб заметил ее. Пусть все ее мечты сбываются!

