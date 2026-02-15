#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
496
588.01
6.42
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
496
588.01
6.42
Культура и шоу-бизнес

Маленькая поклонница из Алматы растрогала Басту и его фанатов во время концерта

Баста ответил маленькой фанатке из Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 15.02.2026 22:01 Фото: ВКонтакте/Баста
После концерта в Алматы Василия Вакуленко, более известного под псевдонимом Баста, растрогало видео маленькой поклонницы, которая плакала, подпевая ему во время выступления, сообщает Zakon.kz.

Мама девочки опубликовала в Instagram ролик, подписав его "Сначала ты плачешь от эмоций, что увидела любимого артиста". Также на видео можно посмотреть ответ Басты:

"Привет, дорогая Ивангелина. Спасибо за то, что ты так ждала меня сильно в Алматы. Я видел твой плакат на концерте. Спасибо, что ты поддерживала меня. Без твоей поддержки я, конечно же, никуда. Спасибо, что ты так по-серьезному подходишь к этому делу. В следующем году я приглашаю тебя. Повидаемся обязательно. Придешь ко мне в гримерку, сфоткаемся. И спасибо тебе за то, что ты поддерживаешь меня и приходишь на мои концерты. Всего тебе самого-самого хорошего", – сказал Вакуленко.

Побывавшие на концерте фанаты оставили множество комментариев в соцсети в поддержку девочки, которая привлекла их внимание плакатом "Хочу спеть "Моя игра":

– Она будто прожила эту песню, аж самой грустно стало.

– Мы видели вас на концерте, очень переживала, что Василий не увидел ее. Все так подсвечивали, хотели, чтоб ее увидели. Баста, спасибо, что не проигнорировал. Человек с большим сердцем!

– Я плакала пол концерта, смотря просто на эту малышку. Пусть сбываются мечты!! И он сдержит слово!! Меня лично сильно расстроило, что он ее не замечал.

– Я видела вашу малышку на концерте! Так переживала, что Баста не увидел плакат, но сейчас я счастлива, что он так трепетно отнесся к своей маленькой фанатке. Пусть ваша доченька будет счастлива!

– Мы видели вчера вас и умилялись малышке. Тоже кричали Басте, чтоб заметил ее. Пусть все ее мечты сбываются!

Ранее Басту растрогал семейный сюрприз жены на стадионе.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Полный зал и предложение руки и сердца: Баста поблагодарил алматинцев за концерт
21:42, 14 апреля 2024
Полный зал и предложение руки и сердца: Баста поблагодарил алматинцев за концерт
Басту растрогал семейный сюрприз жены на стадионе
12:27, 13 июня 2025
Басту растрогал семейный сюрприз жены на стадионе
Баста умилил поклонников новым роликом с супругой
00:28, 19 октября 2024
Баста умилил поклонников новым роликом с супругой
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Девушка Джейка Пола "лишила" казахстанок медалей на Олимпиаде
21:47, Сегодня
Девушка Джейка Пола "лишила" казахстанок медалей на Олимпиаде
Илию Топурию "лишили" поединка с Исламом Махачевым
21:10, Сегодня
Илию Топурию "лишили" поединка с Исламом Махачевым
Сабина Алтынбекова не сыграет за "Астану": волейболистка покинула Казахстан
20:34, Сегодня
Сабина Алтынбекова не сыграет за "Астану": волейболистка покинула Казахстан
Катастрофическим унижением завершился матч команды казахстанцев в КХЛ
20:19, Сегодня
Катастрофическим унижением завершился матч команды казахстанцев в КХЛ
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: