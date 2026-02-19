#Референдум-2026
#Казахмыс
Культура и шоу-бизнес

После новостей о деле в России казахстанский рэпер Ганвест сделал неожиданное заявление

Ганвест, артист, фото - Новости Zakon.kz от 19.02.2026 17:51 Фото: Telegram/cartelgunwest
Рэп-музыкант из Казахстана Ганвест прокомментировал ситуацию с проверкой своих песен на пропаганду наркотиков в России, сообщает Zakon.kz.

Свое обращение рэп-музыкант Руслан Гоминов (настоящее имя артиста) разместил в своем Telegram-канале 19 февраля 2026 года.

По его словам, он внимательно отнесся к замечаниям, которые прозвучали в отношении старого творчества:

"Часть ранних треков действительно содержит резкие формулировки, которые сегодня можно трактовать неоднозначно. Я принял решение переработать и зацензурировать 25 композиций из старого каталога еще в декабре прошлого года, чтобы исключить любые спорные моменты и полностью соответствовать требованиям законодательства России".

Также рэпер подчеркнул, что не поддерживает употребление наркотиков и не считает подобную тематику нормой.

"Если в прошлом какие-то строки могли восприниматься иначе – я это исправляю. Моральную ответственность за свои слова и контент я принимаю. Параллельно я сосредотачиваюсь на социальных и благотворительных проектах. Для меня важно приносить реальную пользу людям и работать в позитивной повестке". Руслан Гоминов

Днем ранее, 18 февраля, глава общественной организации "Лига безопасного интернета" Екатерина Мизулина заявила, что МВД по Санкт-Петербургу возбудило административное дело в отношении Ганвеста в связи с пропагандой употребления наркотиков. По ее словам, сейчас проводится административное расследование, материалы направлены на экспертизу.

Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
