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Казахстанского рэпера задержали с наркотиками

Рэпера и продюсера задержали за распространение наркотиков в Павлодаре Фото: pexels
Полиция Павлодарской области задержала по подозрению в распространении наркотиков двух молодых мужчин – рэп-исполнителя и продюсера студии звукозаписи, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДП Павлодарской области 27 декабря, сотрудники отдела по противодействию наркопреступности задержали музыканта и продюсера по подозрению в распространении запрещенных веществ. По версии следствия, задержанные собирались дистанционно торговать наркотиками в Павлодаре.

По данным полиции, рэпер и продюсер из Астаны распространяли наркотики в интересах нелегального интернет-магазина.

"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержан 28-летний рэпер, при обыске по месту жительства которого обнаружен сверток с каннабисом и мобильный телефон. При обыске студии звукозаписи, владельцем которой является 27-летний мужчина, обнаружили наркотические средства растительного происхождения, электронные весы для расфасовки товара и ноутбук", – рассказал заместитель начальника ДП Павлодарской области Болат Нурсеитов.

В отношении задержанных начали досудебное расследование по ч. 3 ст. 297 УК Республики Казахстан. Подозреваемых взяли под стражу.

Ранее в Алматы задержали кинопродюсера, которого подозревали в мошенничестве с визами.

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