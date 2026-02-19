Опубликована важная информация для казахстанцев, находящихся в России

Казахстанцы в России смогут проголосовать на референдуме по новой Конституции, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 19 февраля 2026 года, заявили в посольстве РК в РФ:

"15 марта, согласно указу главы государства, состоится республиканский референдум по вопросу принятия новой Конституции Республики Казахстан. Граждане РК, достигшие 18 лет, смогут принять участие в голосовании в посольстве Казахстана в России, где будет работать избирательный участок №429. Режим работы участка: 07:00-20:00 по времени Москвы. Адрес избирательного участка: Москва, Чистопрудный бульвар, 3 "А" (здание посольства РК)".

Отмечается, что при посещении избирательного участка казахстанцам при себе необходимо иметь паспорт или удостоверение личности гражданина РК.

"В целях упрощения организации избирательного процесса, просим голосующих в Москве заранее направить на электронную почту referendum.moscow@mfa.kz следующие свои данные: ФИО полностью, дата рождения, ИИН, адрес проживания в РФ, контактный телефон, электронная почта". Посольство РК в РФ

Помимо Москвы, проголосовать с 07:00 до 20:00 по местному времени можно будет на избирательных участках при Генеральных консульствах РК:

г. Санкт-Петербург – ул. Чайковского, д.71, избирательный участок №454, сайт;

г. Казань – ул. Карла Маркса, д. 8/13, избирательный участок №465, сайт;

г. Астрахань – ул. 1-я Аршанская, д.17, избирательный участок №455, сайт;

г. Омск – ул. Чокана Валиханова, д. 9, избирательный участок №456, сайт.

Ранее Генпрокуратура Казахстана выступила с предупреждением по поводу опросов о Конституции.