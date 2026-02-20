"Мы можем помочь этим семьям": Димаш Кудайберген записал важное обращение
Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash
Глобальный посол доброй воли Международной организации по миграции (МОМ) Организации Объединенных Наций (ООН) Димаш Кудайберген накануне, 19 февраля 2026 года, опубликовал в своем Instagram важное видеообращение, сообщает Zakon.kz.
В нем всемирно известный казахстанский исполнитель призвал в священный месяц Рамазан помочь семьям, которые в результате конфликтов и стихийных бедствий лишились своих домов.
"Во время Рамазана мы все тоскуем по теплу дома – места безопасности, мира и принадлежности. Но для миллионов семей, вынужденных покинуть свои дома, дом – это не то место, куда они могут вернуться. Их дома были разрушены конфликтами или стихийными бедствиями. Их воспоминания разбросаны вместе со стенами, которые когда-то защищали их. В этот Рамазан мы можем помочь этим семьям начать все заново. Ваши Закят или Садака (пожертвования. – Прим. ред.) могут помочь обеспечить жилье, безопасность и то, чего жаждет каждая семья: дом, куда можно вернуться. Пожалуйста, пожертвуйте сегодня столько, сколько можете", – заявил Димаш Кудайберген.
Обращаясь к человечеству, 31-летний народный артист Казахстана призвал присоединиться к нему и МОМ, чтобы подарить надежду нуждающимся семьям в этот Рамазан.
8 декабря 2025 года в Женеве прошла ежегодная сессия Совета Международной организации по миграции ООН. На ней Димаша Кудайбергена назначили глобальным послом доброй воли МОМ.
