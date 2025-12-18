"Пришел к одному важному выводу": Димаш Кудайберген записал видеообращение

Глобальный посол доброй воли Международной организации по миграции (МОМ) ООН и всемирно известный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген сегодня, 18 декабря 2025 года, в честь важного дня записал видеообращение, сообщает Zakon.kz.

Причина – Международный день мигранта.

"Дорогие друзья! Сегодня в честь Международного дня мигранта, который ежегодно отмечается во всем мире, для меня большая честь поделиться своей историей в качестве глобального посла доброй воли Миграционного агентства Организации Объединенных Наций. Моя история начинается на бескрайних просторах Казахстана". Димаш Кудайберген

31-летний исполнитель подчеркнул, что музыка стала основой его жизни и неотъемлемой частью профессионального пути.

"Путешествуя по разным странам мира, я пришел к одному важному выводу: каждый человек, переезжая в новую страну, приносит с собой свою культуру и традиции, тем самым делая наш мир еще богаче. Миграция, на мой взгляд, открывает новые возможности. Люди берут с собой свои идеи, знания и творческий потенциал, формируя пространство развития и делясь ценностями, которые делают их уникальными. Так закладывается фундамент нашего общего культурного будущего". Димаш Кудайберген

По словам артиста, каждый раз, выступая на сценах разных стран, он видит в зале зрителей, собравшихся со всех уголков мира, и ощущает, как переплетаются их судьбы.

"Музыка объединяет нас, но за этим единством стоят человеческие жизненные пути, наполненные светом и надеждой. В этот Международный день мигранта я хочу сказать: каждая судьба – это большая история. The Great Story. Я искренне благодарю всех, кто хранит тепло своего дома в сердце и делится им с миром", – заключил Димаш Кудайберген.

На видеообращение Димаша откликнулись его поклонники из разных уголков планеты:

"Красиво сказал".

"Твой голос – это наш голос. Спасибо, Димаш".

"Такие замечательные слова! Глубокая мысль! Будь счастлив!"

"Все мы – мигранты или потомки мигрантов. И мы все разделяем одни и те же надежды и мечты, на которые миллионы людей надеялись и о которых мечтали всю историю".

Материал по теме Димаш Кудайберген получил новое звание, далекое от сцены

8 декабря 2025 года стало известно, что Димаш Кудайберген стал глобальным послом доброй воли ООН.