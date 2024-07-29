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Вербуют через соцсети: Димаш Кудайберген предостерег родителей

Вербуют через соцсети: Димаш Кудайберген предостерег родителей, фото - Новости Zakon.kz от 30.07.2024 01:04 Фото: instagram/kudaibergenov.dimash
Посол доброй воли Международной организации по миграции (МОМ), известный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген сделал заявление касательно безопасности детей, сообщает Zakon.kz.

В преддверии Всемирного дня борьбы с торговлей людьми, который отмечается 30 июля, артист отметил, что в цифровую эпоху преступники могут установить контакт с детьми через социальные сети. 

"Я хотел бы обратиться к родителям, педагогам, опекунам, всем взрослым, кто несет ответственность за детей, кто бережет их детство. Когда мы слышим о торговле детьми, то наше воображение рисует детей из неблагополучных семей или беспризорных детей, живущих на улице. Однако торговля детьми сегодня происходит не только так. В наше время многие из нас проводят все больше времени в интернете. Некоторые преступники стремятся вербовать детей через социальные сети или игровые платформы", – сказал Димаш Кудайберген в своем обращении.

Он рассказал, как взрослые могут помешать этому. 

"Расскажите своим детям о риске общения с незнакомцами в цифровом мире. Обсудите со своими детьми, как важно избегать фотографирования, видеосъемку и обмена ими с незнакомцами. Торговцы людьми могут использовать их для сохранения контроля над жертвами, угрожая их распространением. И самое главное, установите доверие со своими детьми. Создание доверия жизненно важно, чтобы ребенок всегда мог прийти к вам с вопросом или за поддержкой. Берегите себя и своих близких", – заключил посол доброй воли.

Ранее сообщалось, что Димаш Кудайберген выразил благодарность своим поклонникам за раскупленные билеты на предстоящий в Астане концерт. 

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