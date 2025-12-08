#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
508.3
592.17
6.63
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
508.3
592.17
6.63
Культура и шоу-бизнес

Димаш Кудайберген стал глобальным послом доброй воли ООН

Димаш Кудайберген, посол доброй воли, ООН, фото - Новости Zakon.kz от 08.12.2025 23:13 Фото: dimashnews.com
Казахстанский артист Димаш Кудайберген назначен глобальным послом доброй воли Международной организации по миграции (МОМ) ООН, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщили 8 декабря во время ежегодной сессии Совета МОМ в Женеве.

Как отметили на официальном сайте артиста, назначение стало продолжением сотрудничества музыканта с организацией. В 2024 году Кудайберген получил статус регионального посла доброй воли, после чего активно участвовал в гуманитарных кампаниях, привлекая внимание к вопросам миграции, торговле людьми и проблемам уязвимых групп. Во время визита генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в Казахстан певец представил идею продвижения гуманитарных инициатив через искусство.

В 2025 году он расширил свое взаимодействие с МОМ, присоединившись к кампании в период Рамадана, а также поддержав инициативы, посвященные борьбе с торговлей людьми. В ходе мирового тура Stranger артист делился посланиями инклюзивности и солидарности с сотнями тысяч зрителей в Нью-Йорке, Мехико, Барселоне, Лондоне и Берлине, способствуя популяризации миссии МОМ по всему миру.

Во время заседания Совета 8 декабря Кудайберген исполнил композицию S.O.S d’un terrien en détresse для делегаций государств – членов ООН. Генеральный директор МОМ Эми Поуп подчеркнула вклад артиста в гуманитарные инициативы.

"Димаш использует свой голос не только для искусства, но и чтобы сделать видимыми тех, чьи истории часто остаются незамеченными", – сказала она.

Приняв новую роль, Кудайберген заявил, что воспринимает ее как серьезную ответственность.

"Получить статус глобального посла доброй воли – невероятная честь. Я продолжу продвигать идеи инклюзивности, безопасной миграции и поддерживать деятельность МОМ в кризисных ситуациях", – заявил он.

Ранее сообщалось, что в семье Димаша Кудайбергена отметили важный праздник.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
Димаш Кудайберген стал послом доброй воли при ООН
18:21, 15 февраля 2024
Димаш Кудайберген стал послом доброй воли при ООН
Вербуют через соцсети: Димаш Кудайберген предостерег родителей
01:04, 30 июля 2024
Вербуют через соцсети: Димаш Кудайберген предостерег родителей
Димаш, Мария Мудряк, Майя Бекбаева и другие – новые послы доброй воли Казахстана
03:13, 10 декабря 2024
Димаш, Мария Мудряк, Майя Бекбаева и другие – новые послы доброй воли Казахстана
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: