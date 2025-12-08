Димаш Кудайберген стал глобальным послом доброй воли ООН

Казахстанский артист Димаш Кудайберген назначен глобальным послом доброй воли Международной организации по миграции (МОМ) ООН, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщили 8 декабря во время ежегодной сессии Совета МОМ в Женеве.

Как отметили на официальном сайте артиста, назначение стало продолжением сотрудничества музыканта с организацией. В 2024 году Кудайберген получил статус регионального посла доброй воли, после чего активно участвовал в гуманитарных кампаниях, привлекая внимание к вопросам миграции, торговле людьми и проблемам уязвимых групп. Во время визита генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в Казахстан певец представил идею продвижения гуманитарных инициатив через искусство.

В 2025 году он расширил свое взаимодействие с МОМ, присоединившись к кампании в период Рамадана, а также поддержав инициативы, посвященные борьбе с торговлей людьми. В ходе мирового тура Stranger артист делился посланиями инклюзивности и солидарности с сотнями тысяч зрителей в Нью-Йорке, Мехико, Барселоне, Лондоне и Берлине, способствуя популяризации миссии МОМ по всему миру.

Во время заседания Совета 8 декабря Кудайберген исполнил композицию S.O.S d’un terrien en détresse для делегаций государств – членов ООН. Генеральный директор МОМ Эми Поуп подчеркнула вклад артиста в гуманитарные инициативы.

"Димаш использует свой голос не только для искусства, но и чтобы сделать видимыми тех, чьи истории часто остаются незамеченными", – сказала она.

Приняв новую роль, Кудайберген заявил, что воспринимает ее как серьезную ответственность.

"Получить статус глобального посла доброй воли – невероятная честь. Я продолжу продвигать идеи инклюзивности, безопасной миграции и поддерживать деятельность МОМ в кризисных ситуациях", – заявил он.

