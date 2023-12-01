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Стало известно, как Айжан Байзакова назвала новорожденного сына

Стало известно, как Айжан Байзакова назвала новорожденного сына Фото: Instagram/bayzakova
Популярный казахстанский блогер Айжан Байзакова второй раз стала мамой. В Instagram она опубликовала трогательное видео, на котором запечатлена первая встреча ее старшего сына с младшим братом. В публикации актриса раскрыла имя новорожденного сына, сообщает Zakon.kz.

Уже известен пол малыша – это мальчик. Ребенку дали звучное имя Асадулла, что в переводе с арабского означает "лев Аллаха".

"Первое знакомство Алана и Асадуллы". Имя выбирал аташка (папа Нурбека)", – написала в Instagram Байзакова. 


Сама Байзакова и ее супруг не спешат делиться подробностями прибавления в семье. 

Айжан Байзакова с мужем провели обряд "неке қию" в октябре 2022 года. Блогер долгое время скрывала имя мужа. Однако 7 апреля 2023 года раскрыла его имя и опубликовала семейное фото.

А в июле 2023 года стало известно о беременности актрисы. 

23 ноября 2023 года казахстанские исполнители Ерке Есмахан и Raim также сообщили радостную новость: они стали родителями.

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