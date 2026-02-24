#Референдум-2026
Культура и шоу-бизнес

Детей исполнительницы хита "Хоп, мусорок" нашли мертвыми в овраге

дети Яны Павловой погибли в РФ, фото - Новости Zakon.kz от 24.02.2026 18:23 Фото: Instagram/iana.pavlova.vorovayki
В овраге в Оренбургском районе были найдены тела женщины и ребенка. Российские СМИ пишут, что погибшие были детьми экс-солистки группы "Воровайки" Яны Павловой, сообщает Zakon.kz.

По информации Следственного комитета (СК) России по Оренбургской области, трагедия произошла 22 февраля.

"По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 109 УК РФ. Следователями производится детальный осмотр места происшествия, назначены соответствующие экспертизы, а также выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего", – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram.

Между тем в Instagram поклонники артистки выражают ей соболезнования под семейным фото:

– Соболезную.

– Сил вам...

– Дочка на вас очень похожа.

Ранее сообщалось, что мужчина погиб при пожаре в колледже Костанайской области.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
