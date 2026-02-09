#Казахстан в сравнении
Происшествия

Женщину и трех ее детей нашли мертвыми в Актобе

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны, видеожетон, видеожетоны, смарт-жетоны патрульных, камера полиции, камера полицейского, камера полицейских, фото - Новости Zakon.kz от 09.02.2026 14:37 Фото: Zakon.kz/Оксана Даирова
Утром 9 февраля 2026 года в районе Алматы города Актобе в частном доме обнаружили тела женщины и трех несовершеннолетних детей, сообщает Zakon.kz.

А акимате города сообщили, что, по предварительным данным, инцидент произошел в результате отравления природным газом из-за неправильной эксплуатации газового оборудования. Точные причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

"По поручению акима Актюбинской области создана специальная комиссия для всестороннего изучения ситуации. Комиссию возглавляет аким города Актобе Азамат Бекет. Взаимодействуя с уполномоченными органами, комиссия проведет проверку и примет необходимые меры по итогам расследования", – говорится в сообщении акимата.

Местные исполнительные органы окажут содействие в организации похорон и предоставят необходимую поддержку.

В полиции Актобе уточнили, что обнаружили погибших около 12:00. Женщина – 1993 года рождения.

"По предварительным данным, причиной трагедии может стать отравление природным газом. По этим данным началось досудебное расследование. Проводятся следственные и процессуальные меры, направленные на всестороннее и объективное выявление всех деталей инцидента. Окончательный вывод будет сделан по результатам экспертиз. Полиция призывает граждан доверять только официальным источникам информации и воздерживаться от распространения непроверенной информации", – отметили в полиции.

5 февраля сообщалось, что в селе Сарыбастау Алматинской области в частном доме обнаружили тела четырех членов одной семьи, для установления причин смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
