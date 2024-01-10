Двух детей нашли мертвыми в Алматы: в убийстве подозревают отца

Алматинца подозревают в жестокой расправе над собственными детьми. Тела детей 8 и 12 лет с ножевыми ранениями нашли в съемной квартире, сообщает Zakon.kz.

Погибшим Рафаэлю и Ринату было 8 и 12 лет. Близкие утверждают, 39-летний мужчина нанес сыновьям несколько ножевых ранений. А перед этим оставил бывшей жене записку, говорится в сюжете телеканала КТК.

"Включил телевизор, покормил их, сам сел за стол, писал. Четыре или три написал страницы — письмо Алёне, внучке моей. Потом он начал их гонять. Горло у обоих перерезано. Руки все были закрыты. Обычно у покойников открыто, а у них все закрыто было, смотреть нельзя было. Соседи слышали, как сильно кричали дети, они вызвали полицию", — рассказала родственница Валентина Осина.

Расправу отец снял на телефон. Запись отправил сестре и бывшей жене. Сразу после убийства подозреваемый ранил ножом себя, но остался жив.

Родственники не скрывают, конфликты в семье случались регулярно. Супруги девять лет назад развелись, но продолжали жить вместе в квартире с бабушкой и детьми. Мужчина почти год нигде не работал.

По словам родных, отец забрал детей из дома, сказав, что поведет в поликлинику. А на самом деле отвез в арендованное жилье. Именно там и обнаружили тела школьников.

Все обстоятельства произошедшего предстоит установить полицейским. Они ведут расследование по статье "Убийство".

"По данному факту Управлением полиции Алмалинского района расследуется уголовное дело по статье 99, часть 3 Уголовного кодекса Республики Казахстан", — сообщила официальный представитель ДП Алматы Салтанат Азирбек.

Убийце грозит 20 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы. Подозреваемый находится в больнице под надзором полицейских.

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