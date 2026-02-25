#Референдум-2026
Культура и шоу-бизнес

Дарига Бадыкова отправилась в США и раскрыла секрет независимости

Казахстанская актриса Дарига Бадыкова в США, фото - Новости Zakon.kz от 25.02.2026 21:41 Фото: Instagram/dariga_badykova
Популярная казахстанская актриса и продюсер Дарига Бадыкова отправилась в США. Об этом 25 февраля 2026 года она сообщила через пост в социальных сетях, передает Zakon.kz.

Делясь кадрами из поездки в своем Instagram, звезда сопроводила их глубоким постом о независимости и трудолюбии. По словам Бадыковой, возможность работать в США – это большая удача, за которой стоит огромный труд.

"Приехать в США по работе – это большая удача. В моей голове постоянно звучит сигнал: жить, не завися от кого-либо. Когда я отбросила установку "я женщина, мне все обязаны", передо мной открылись большие возможности. Думаю, пути открылись именно потому что я перестала быть тем, кто только ждет и просит", – написала 25 февраля 2026 года Дарига в своем посте.

Поклонники артистки тепло встретили ее рассуждения о женской силе и независимости. В комментариях пользователи пожелали Бадыковой покорения новых вершин и крепкого здоровья, назвав ее примером для подражания.

  • Удачи, дорогая!
  • Вы молодец, госпожа Дарига! Покоряйте высокие вершины!
  • Вы сильная! Желаю крепкого здоровья. Пусть Аллах приумножит ваше благополучие, и удача всегда сопутствует вам!
  • Сияй!
  • Дорогая моя! Пусть каждая казахская женщина будет такой же сильной, как вы.

Дарига Бадыкова – казахстанская актриса, снявшаяся во многих популярных фильмах и сериалах, таких как "Бизнес по-казахски" ("в Африке", "в Индии", "в Корее", "в Бразилии"), комедии "Гудбай, мой бай 2", а также сериалах "Келинжан" и "Тастаймын-ау сени" и другие.

Ранее флешмоб за рубежом провели казахстанские артисты.

Канат Болысбек
