Дарига Бадыкова отправилась в США и раскрыла секрет независимости

Популярная казахстанская актриса и продюсер Дарига Бадыкова отправилась в США. Об этом 25 февраля 2026 года она сообщила через пост в социальных сетях, передает Zakon.kz.

Делясь кадрами из поездки в своем Instagram, звезда сопроводила их глубоким постом о независимости и трудолюбии. По словам Бадыковой, возможность работать в США – это большая удача, за которой стоит огромный труд.

"Приехать в США по работе – это большая удача. В моей голове постоянно звучит сигнал: жить, не завися от кого-либо. Когда я отбросила установку "я женщина, мне все обязаны", передо мной открылись большие возможности. Думаю, пути открылись именно потому что я перестала быть тем, кто только ждет и просит", – написала 25 февраля 2026 года Дарига в своем посте.

Поклонники артистки тепло встретили ее рассуждения о женской силе и независимости. В комментариях пользователи пожелали Бадыковой покорения новых вершин и крепкого здоровья, назвав ее примером для подражания.

Дарига Бадыкова – казахстанская актриса, снявшаяся во многих популярных фильмах и сериалах, таких как "Бизнес по-казахски" ("в Африке", "в Индии", "в Корее", "в Бразилии"), комедии "Гудбай, мой бай 2", а также сериалах "Келинжан" и "Тастаймын-ау сени" и другие.

