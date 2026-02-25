#Референдум-2026
Общество

Тысячи казахстанских солдат не получили кредитные отсрочки вовремя

Военная служба, военнослужащие, военнослужащий, военные, военный, армия, солдаты, солдат, вооруженные силы, военные учения, фото - Новости Zakon.kz от 25.02.2026 23:20 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Главная военная прокуратура выявила массовые нарушения прав военнослужащих срочной службы, связанные с выплатой банковских займов. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа 25 февраля 2026 года, передает Zakon.kz.

По их данным, более тысячи солдат не получили своевременную отсрочку по платежам из-за отсутствия должного взаимодействия между госорганами и банками. Проблемы с обменом информацией о призывниках привели к тому, что финансовые обязательства солдат продолжали действовать во время службы вопреки закону.

"После вмешательства военных прокуроров права военнослужащих срочной службы восстановлены, обеспечена отсрочка исполнения кредитных обязательств на сумму свыше 300 млн тенге".Главная военная прокуратура РК

По акту прокурорского надзора Агентство по регулированию и развитию финансового рынка провело работу с банками, МФО и коллекторскими агентствами для обеспечения неукоснительного соблюдения прав военнослужащих.

Ранее прокуратура вскрыла опасные нарушения в автобусных парках Алматы.

Канат Болысбек
