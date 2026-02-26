#Референдум-2026
#Казахмыс
Культура и шоу-бизнес

Неловкий момент на похоронах: Гарри Стайлс не удержался от смеха во время кремации бабушки

Гарри Стайлз, фото - Новости Zakon.kz от 26.02.2026 18:58 Фото: Instagram/harrystyles
Британский певец Гарри Стайлс рассказал, что на похоронах собственной бабушки ему вдруг стало смешно, сообщает Zakon.kz.

Смех артиста вызвала неожиданная музыкальная вставка: во время кремации заиграла песня The Long and Winding Road ("Извилист длинный путь") группы The Beatles. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

"Мне это показалось совершенно неуместным", – признался Стайлс.

В памяти музыканта тут же всплыли и другие "неподходящие" для траура треки – Relight My Fire Дэна Хартмана, Disco Inferno группы The Trammps и Ring of Fire Джонни Кэша.

"В тот момент я просто не мог сдержаться", – добавил певец, вспоминая странный комичный эффект от музыки.

Ранее мы сообщали, что Собчак побывала на концерте Сабурова в Таиланде.

Фото Асель Аукешева
Асель Аукешева
