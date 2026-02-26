Неловкий момент на похоронах: Гарри Стайлс не удержался от смеха во время кремации бабушки

Британский певец Гарри Стайлс рассказал, что на похоронах собственной бабушки ему вдруг стало смешно, сообщает Zakon.kz.

Смех артиста вызвала неожиданная музыкальная вставка: во время кремации заиграла песня The Long and Winding Road ("Извилист длинный путь") группы The Beatles. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

"Мне это показалось совершенно неуместным", – признался Стайлс.

В памяти музыканта тут же всплыли и другие "неподходящие" для траура треки – Relight My Fire Дэна Хартмана, Disco Inferno группы The Trammps и Ring of Fire Джонни Кэша.

"В тот момент я просто не мог сдержаться", – добавил певец, вспоминая странный комичный эффект от музыки.

