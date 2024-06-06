Лента новостей
0
Қаз
#Народный юрист #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Неловкий момент между королевой Британии и супругой Макрона обсуждают в Сети

инцидент с королевой Великобритании, фото - Новости Zakon.kz от 07.06.2024 00:03 Фото: скриншот видео
Супруга британского монарха Карла III королева Камилла проигнорировала попытку супруги президента Франции Эммануэля Макрона Брижит пожать ей руку на мероприятии, сообщает Zakon.kz.

Как пишет газета Daily Mail, инцидент произошел около британского мемориала в нормандской коммуне Вер-сюр-Мер. Событие было приурочено к 80-летию высадки союзных войск в Нормандии. Как выяснилось, Камилла и Бриджит возложили венки у монумента, после чего первая леди Франции потянулась рукой к руке королевы, чтобы пожать ее, но монаршая особа не ответила на жест.

"Неловкий момент: Брижит Макрон нарушает королевский протокол, пытаясь взять за руку королеву Камиллу у мемориала "Дня Д" в Нормандии", – говорится в сообщении.

Согласно информации на сайте Букингемского дворца, при встрече с королевой или членом королевской семьи "не существует обязательных правил поведения", но существует неписаное правило, согласно которому не следует выходить за рамки рукопожатия.

Издание отмечает, что в то время как младшие члены королевской семьи, такие как принц Уильям и принцесса Уэльская, известны тем, что они более расслаблены и могут позволить себе публичные объятия, старшее поколение следует примеру покойной королевы, которая не была столь тактильна.

Также сообщается, что на данную встречу королевской семье пришлось ждать супругу президента Франции. А после и сами Эммануэль Макрон заставил короля и королеву ждать, когда он опоздал на 20 минут на показательную поминальную церемонию.

Ранее сообщалось, что Король Карл III пригласил Нарухито и его супругу посетить Великобританию в конце июня.

Читайте также

актриса
Гарик Харламов женился на актрисе Катерине Ковальчук
задержание подозреваемого
На 30 суток арестовали главу офиса Интерпола в Молдове
Сколько стоит покушать в лучшем ресторане мира
Сколько стоит покушать в лучшем ресторане мира
Елена Беляева
Великобритания Франция Макрон Эммануэль 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
История со школьным бухгалтером, который украл свыше 400 млн тенге, получила продолжение
История со школьным бухгалтером, который украл свыше 400 млн тенге, получила продолжение
Аким района Атырауской области уволился после семейного скандала
Аким района Атырауской области уволился после семейного скандала
Впервые в истории: в Алматы несколько дней будут перекрывать дороги из-за ЧА по велоспорту
Впервые в истории: в Алматы несколько дней будут перекрывать дороги из-за ЧА по велоспорту
Алматинцев массово пересадят на автобусы
Алматинцев планируют пересадить из личных машин в автобусы
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: