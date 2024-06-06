Неловкий момент между королевой Британии и супругой Макрона обсуждают в Сети

Супруга британского монарха Карла III королева Камилла проигнорировала попытку супруги президента Франции Эммануэля Макрона Брижит пожать ей руку на мероприятии, сообщает Zakon.kz.

Как пишет газета Daily Mail, инцидент произошел около британского мемориала в нормандской коммуне Вер-сюр-Мер. Событие было приурочено к 80-летию высадки союзных войск в Нормандии. Как выяснилось, Камилла и Бриджит возложили венки у монумента, после чего первая леди Франции потянулась рукой к руке королевы, чтобы пожать ее, но монаршая особа не ответила на жест.

"Неловкий момент: Брижит Макрон нарушает королевский протокол, пытаясь взять за руку королеву Камиллу у мемориала "Дня Д" в Нормандии", – говорится в сообщении.

Согласно информации на сайте Букингемского дворца, при встрече с королевой или членом королевской семьи "не существует обязательных правил поведения", но существует неписаное правило, согласно которому не следует выходить за рамки рукопожатия.

Издание отмечает, что в то время как младшие члены королевской семьи, такие как принц Уильям и принцесса Уэльская, известны тем, что они более расслаблены и могут позволить себе публичные объятия, старшее поколение следует примеру покойной королевы, которая не была столь тактильна.

Также сообщается, что на данную встречу королевской семье пришлось ждать супругу президента Франции. А после и сами Эммануэль Макрон заставил короля и королеву ждать, когда он опоздал на 20 минут на показательную поминальную церемонию.

L’humiliation: Brigitte Macron veut prendre la main de la reine Camilla et se fait remettre à sa place….

pic.twitter.com/uhXKsymHDH — Sauvons la France (@Saving_France) June 6, 2024

Ранее сообщалось, что Король Карл III пригласил Нарухито и его супругу посетить Великобританию в конце июня.