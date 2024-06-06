Неловкий момент между королевой Британии и супругой Макрона обсуждают в Сети
Как пишет газета Daily Mail, инцидент произошел около британского мемориала в нормандской коммуне Вер-сюр-Мер. Событие было приурочено к 80-летию высадки союзных войск в Нормандии. Как выяснилось, Камилла и Бриджит возложили венки у монумента, после чего первая леди Франции потянулась рукой к руке королевы, чтобы пожать ее, но монаршая особа не ответила на жест.
"Неловкий момент: Брижит Макрон нарушает королевский протокол, пытаясь взять за руку королеву Камиллу у мемориала "Дня Д" в Нормандии", – говорится в сообщении.
Согласно информации на сайте Букингемского дворца, при встрече с королевой или членом королевской семьи "не существует обязательных правил поведения", но существует неписаное правило, согласно которому не следует выходить за рамки рукопожатия.
Издание отмечает, что в то время как младшие члены королевской семьи, такие как принц Уильям и принцесса Уэльская, известны тем, что они более расслаблены и могут позволить себе публичные объятия, старшее поколение следует примеру покойной королевы, которая не была столь тактильна.
Также сообщается, что на данную встречу королевской семье пришлось ждать супругу президента Франции. А после и сами Эммануэль Макрон заставил короля и королеву ждать, когда он опоздал на 20 минут на показательную поминальную церемонию.
L’humiliation: Brigitte Macron veut prendre la main de la reine Camilla et se fait remettre à sa place….— Sauvons la France (@Saving_France) June 6, 2024
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Ранее сообщалось, что Король Карл III пригласил Нарухито и его супругу посетить Великобританию в конце июня.