103-летнюю бабушку едва не похоронили заживо в день ее рождения

В городе Рамтек штат Махараштра (Индия) бабушку едва не похоронили заживо в день ее рождения, когда ей исполнилось 103 года, сообщает Zakon.kz.

Гангабай Сахра жила в доме дочери и последние два месяца была прикована к кровати из-за болезни. Она не могла говорить, и ее ежедневный рацион состоял только из воды. Вечером 12 января бабушка перестала подавать признаки жизни, и семья посчитала ее мертвой, так как она, казалось, не дышала, пишет Maharashtratimes.



Семья оповестила родственников женщины о случившемся горе и приступила к подготовке похорон. В соответствии с традициями, Гангабай одели в новую одежду, связали пальцы рук и ног, нос заткнули ватой.

И, когда из разных уголков страны начали прибывать родственники долгожительницы на ее похороны, внук Ракеш Сахра заметил, что пальцы ног бабушки начали шевелиться. Он не поверил своим глазам и стал присматриваться.

"Я увидел, как шевелятся ее ноги, и позвал на помощь. Когда мы убрали вату из ее носа, она начала тяжело дышать", – рассказал внук.

Все присутствующие были потрясены увиденным. Бабушку подняли и отвезли в больницу.

Особенность ситуации в том, что 13 января был день рождения Гангабай. И семья вместо похорон справила ее день рождения скромно, считая, что ей даровали "новую жизнь".

