#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
501.26
590.38
6.54
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
501.26
590.38
6.54
Культура и шоу-бизнес

Собчак побывала на концерте Сабурова в Таиланде

Выступление Сабурова в Пхукете, фото - Новости Zakon.kz от 26.02.2026 07:10 Фото: Instagram/xenia_sobchak
25 февраля Ксения Собчак побывала на Пхукете, где прошел первый концерт комика Нурлана Сабурова после запрета ему на въезд в Россию, сообщает Zakon.kz.

Об этом телеведущая поделилась в своем Telegram-канале "Кровавая барыня". С ее слов, съемка шоу была запрещена.

Собчак рассказала, что артист упомянул ее в своем выступлении добрым словом, но не без иронии.

"Респект Собчак за защиту, но скажу честно: не надо, а то запретят въезд на 500 лет, концерты придется давать на пятом кольце Сатурна", – произнес со сцены Сабуров.

Ксения Анатольевна оценила, что на этот раз упоминание ее имени не затрагивало сравнение с лошадью.

"Несправедливость в отношении любого человека и отношение этого человека ко мне на мое мнение о нем никак не влияют", – подчеркнула Собчак.

Со слов гостьи шоу, Сабуров рассказал со сцены про момент задержания в аэропорту.

"Говорит, что каждый второй полицейский подходил к нему сфотографироваться. Ну что сказать, круто, что не унывает", – подытожила свой обзор выступления Сабурова Собчак.

В этот же день, 25 февраля, популярному казахстанскому исполнителю Кайрату Нуртасу исполнилось 37 лет.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Запрещенный бизнес на миллиард тенге раскрыли в Алматы
16:11, Сегодня
Запрещенный бизнес на миллиард тенге раскрыли в Алматы
СМИ показали многомиллионный коттедж Нурлана Сабурова
04:59, 26 мая 2025
СМИ показали многомиллионный коттедж Нурлана Сабурова
Концерты Моргенштерна отменили в Дубае после интервью с Собчак
19:43, 15 ноября 2023
Концерты Моргенштерна отменили в Дубае после интервью с Собчак
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Казахстанская борчиха вышла в финал элитного турнира в Албании
18:58, Сегодня
Казахстанская борчиха вышла в финал элитного турнира в Албании
Казахстанский борец получил шанс выиграть медаль престижного турнира в Европе
18:51, Сегодня
Казахстанский борец получил шанс выиграть медаль престижного турнира в Европе
Ризабек Айтмухан провёл схватку за финал с Абдулрашидом Садулаевым на топ-турнире
18:32, Сегодня
Ризабек Айтмухан провёл схватку за финал с Абдулрашидом Садулаевым на топ-турнире
Казахстанского борца лишили финала элитного турнира в Европе
18:18, Сегодня
Казахстанского борца лишили финала элитного турнира в Европе
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: