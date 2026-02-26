Собчак побывала на концерте Сабурова в Таиланде

25 февраля Ксения Собчак побывала на Пхукете, где прошел первый концерт комика Нурлана Сабурова после запрета ему на въезд в Россию, сообщает Zakon.kz.

Об этом телеведущая поделилась в своем Telegram-канале "Кровавая барыня". С ее слов, съемка шоу была запрещена.

Собчак рассказала, что артист упомянул ее в своем выступлении добрым словом, но не без иронии.

"Респект Собчак за защиту, но скажу честно: не надо, а то запретят въезд на 500 лет, концерты придется давать на пятом кольце Сатурна", – произнес со сцены Сабуров.

Ксения Анатольевна оценила, что на этот раз упоминание ее имени не затрагивало сравнение с лошадью.

"Несправедливость в отношении любого человека и отношение этого человека ко мне на мое мнение о нем никак не влияют", – подчеркнула Собчак.

Со слов гостьи шоу, Сабуров рассказал со сцены про момент задержания в аэропорту.

"Говорит, что каждый второй полицейский подходил к нему сфотографироваться. Ну что сказать, круто, что не унывает", – подытожила свой обзор выступления Сабурова Собчак.

В этот же день, 25 февраля, популярному казахстанскому исполнителю Кайрату Нуртасу исполнилось 37 лет.