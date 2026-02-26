Ностальгия по 90-м: Беркут записал видео с Шурой, чем порадовал казахстанцев
В Instagram он опубликовал видео с артистом и рассказал о своих впечатлениях от встречи.
"1998 годы в моей машине играла музыка! Несколько певцов слушал тогда. Это были – Шура, Мурат Насыров, Наутилиус. Шура не только артист с большой буквы, но и прекрасный, хороший человек!" – подписал видео Беркут.
Как выяснилось, поклонники казахстанского артиста тоже любят творчество Шуры:
– Эх, славное время 1998. Мне 18 было, за рулем отцовской шестерки, окна открыты и кассетный магнитофон на всю громкость качает "Отшумели летние дожди..."
– Шура реально классный, позитивный человек, несмотря на ее сложности, которые он прошел по жизни.
– Молодцы Айбек и Аиша! Шура очень тоже хороший, как человек и певец. Он много пережил в жизни!
– Несмотря на странный сценический образ, песни всегда у него со смыслом.
– Обожаю Шуру. Вся моя свадьба прошла под его песни, тогда как раз были его песни очень популярны.
– Да, вы правы, Шура очень хороший человек! Шура, Беркут – Аиша вы мои любимые!
