Культура и шоу-бизнес

Ностальгия по 90-м: Беркут записал видео с Шурой, чем порадовал казахстанцев

Беркут поделился впечатлениями от встречи с Шурой, фото - Новости Zakon.kz от 27.02.2026 00:46 Фото: Instagram/berkut_aibekjan
Популярный казахстанский певец Айбек Жансеитов, более известный как Беркут, поделился с подписчиками важным для себя событием – он вместе с супругой Аишей встретился с эстрадным певцом Александром Медведевым (Шурой), сообщает Zakon.kz.

В Instagram он опубликовал видео с артистом и рассказал о своих впечатлениях от встречи.

"1998 годы в моей машине играла музыка! Несколько певцов слушал тогда. Это были – Шура, Мурат Насыров, Наутилиус. Шура не только артист с большой буквы, но и прекрасный, хороший человек!" – подписал видео Беркут.

Как выяснилось, поклонники казахстанского артиста тоже любят творчество Шуры:

– Эх, славное время 1998. Мне 18 было, за рулем отцовской шестерки, окна открыты и кассетный магнитофон на всю громкость качает "Отшумели летние дожди..."

– Шура реально классный, позитивный человек, несмотря на ее сложности, которые он прошел по жизни.

– Молодцы Айбек и Аиша! Шура очень тоже хороший, как человек и певец. Он много пережил в жизни!

– Несмотря на странный сценический образ, песни всегда у него со смыслом.

– Обожаю Шуру. Вся моя свадьба прошла под его песни, тогда как раз были его песни очень популярны.

– Да, вы правы, Шура очень хороший человек! Шура, Беркут – Аиша вы мои любимые!

Ранее Беркут показал романтическое видео с женой на фоне первозданной природы.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
